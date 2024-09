Daneidy Barrera, mejor conocida como ‘Epa Colombia’, ha vuelto a ser el centro de atención tras revelar un sorprendente detalle sobre el comentado matrimonio entre Jim Velásquez y la actriz Alina Lozano. En su momento, la boda que ha dado tanto de qué hablar en redes sociales y medios de comunicación porque a pesar de las críticas, ambos se habían mostrado perfectamente enamorados.

‘Epa Colombia’ desenmascaró el matrimonio de Jim Velázquez y Alina Lozano

Uno de los comentarios más sonados en redes sociales es que dicha relación es completamente falsa, y que ambos están juntos es por trabajo, fingiendo una relación entre un hombre joven y una mujer mayor. Cuando anunciaron su matrimonio, muchos se sorprendieron, ya que no pensaban que iban a llegar tan lejos.

Pero en una reciente entrevista con el Canal Caracol, ‘Epa Colombia’ aseguró que todo el evento fue una estrategia mediática. “Esa relación no es real. Cuando me invitaron al matrimonio yo lloré y todo cuando me dicen ‘No, eso es de mentiras’ y yo quedé fue pegada, pero lo hacían para crear contenido ”, afirmó Barrera, insinuando que la ceremonia fue montada para ganar visibilidad y crear polémica. La revelación no sorprendió a muchos, ya que la relación entre el joven actor y la reconocida actriz había sido un tema de discusión por su diferencia de edad y la supuesta autenticidad de su romance.

El comentario de ‘Epa Colombia’ ha generado una ola de reacciones en redes sociales. Mientras algunos usuarios la apoyan por destapar lo que consideran un montaje, otros critican la intromisión en la vida privada de la pareja, cuestionando sus motivaciones para hacer pública esa información.

Hasta el momento, ni Jim Velásquez ni Alina Lozano han respondido a estas acusaciones, dejando a sus seguidores a la expectativa de una posible aclaración.