Queda registrada en cámaras la pelea entre dos influencers en una discoteca de Medellín

Se trata del influenciador paisa “Mi Dios Te Pague” que cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram, donde suele hacer contenido de comedia, su nombre es Camilo Gaviria y recientemente hizo presencia en uno de los streams de Westcol, quien lo invito para entrevistarlo sobre su carrera y también para hablar sobre su próxima pelea de boxeo con Leandro Loaiza, influenciador caleño más conocido como ‘La Sapa’. El evento es Stream Fighters, organizado por Westcol, donde varios influencers, entre hombres y mujeres, entran al rin para combatir y este año tendrá su tercera edición, como uno de los shows más importantes en el mundo del streaming.

Lo que llamó la atención de los seguidores de este grupo, fue que durante el directo, le avisaron a “Mi Dios Te Pague” que Leandro le estaba orinando su carro, lo que molesto mucho al creador de contenido indicándole a Westcol que ese tipo de juegos le parecían muy estúpidos, como cosas de niño y afirmando que igual ‘La Sapa’ si es un niño, teniendo en cuenta que el joven tiene 20 años, mientras que Camilo 35. Posterior a esto llegó Leandro al directo y le negó todo al paisa, al mismo tiempo Westcol aseguraba que el ambiente se sentía tenso entre los dos.

El cruce entre ambos influenciadores no quedaría ahí, pues el pasado fin de semana se viralizó un video mediante TikTok, en el que se ve la pelea a golpes entre ‘Mi Dios Te Pague’ y ‘La Sapa’, dentro de una discoteca en la ciudad de Medellín. Durante el video se logra ver como tratan de separarlos, tanto sus amigos como las personas de seguridad. Los seguidores de Camilo y Leandro señalan que se trata de puro marketing para su pelea, ya que no está vendiendo y que general el resto de peleas del evento no son muy interesantes, respecto a esto ninguno se ha pronunciado, solo han mostrado por sus redes que ya se están preparando para el concurso.