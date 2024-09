A Westcol casi lo matan por estar robando; acá la escalofriante historia

Luis Villa es el nombre de pila de Westcol, el streamer más importante de Colombia y uno de los más destacados a nivel de Latinoamérica; distinción que le permitió obtener un millonario contrato con la plataforma Kick, tras la masiva cantidad de personas que veían sus transmisiones en Twitch. Aunque polémico, el contenido de Villa es consumido por cientos de miles de internautas, mismos que quedaron atónitos recientemente luego de que revelara una escalofriante historia, en la que narró la vez que casi pierde la vida por estar robando.

En TikTok se hizo viral un clip extraído de una de streaming de ‘West’ el cual ya acumula 1,8 millones de seguidores, y en el que el joven de 22 años dio a conocer que en su adolescencia él y un ‘combo’ de amigos, por poco y pierden la vida luego de ingresar a una propiedad privada a extraer un accesorio de una motocicleta.

Westcol El influencer mostró sus cambios físicos en redes. / Foto: Instagram

“Nosotros nos robábamos las balitas de las llantas de las motos y las bicicletas. Un día le robamos todas esas cosas a un ‘cucho’, nosotros íbamos en bicicleta. Nosotros salimos con eso y ese ‘marica’ se dió cuenta y prendió una moto que desde atrás se escuchó como un diablo levantándose; en ese momento nosotros ya sabíamos que nos iba a alcanzar y que nos iba a partir el culo”, fuer pate del escalofriante relato de Luis.

“Yo tenía como 14 años, el ‘man’ llega y nos saca un fierro y nos dice: “No los mato porque se que no saben lo que están haciendo”; como tratando de decirnos que somos unos cachorros que no saben que por una cosa de estas les pueden dar un tiro, por meterse a una casa. Literalmente él ya sabía que nosotros eramos unos niños, pero nos dio una leccion de vida. Jamás me volví a meter a hacer eso”, añadió la expareja de Aida Victoria Merlano.