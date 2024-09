Novia de Jorge Rausch de ‘MasterChef Celebrity’ mostró cómo quedó su rostro tras un mal retoque estético

‘MasterChef Celebrity’ llegó a los hogares colombianos con su sexta temporada, contando con reconocidas y queridas figuras del entretenimiento del país, quienes a lo largo del ‘reality’ del Canal RCN han tenido que mostrar su talento en la cocina, para así poder avanzar dentro de la competencia y además de llevarse los 200 millones de pesos convertirse en el mejor cocinero de la versión 2024, pero los jurados Nicolás, Adria y Jorge no pasan desapercibidos, pues recientemente la novia de Rausch mostró cómo quedó su rostro luego de un mal procedimiento estético.

La novia de Jorge Rausch es Nathalie Monsalve, con quien el reconocido chef lleva más de cinco años de relación y se ha dejado ver en diversos eventos junto a ella demostrando el amor y el apoyo que se tienen, sin embargo, uno de los detalles que más ha llamado la atención tuvo que ver su diferencia de edad, pues el jurado de ‘MasterChef Celebrity’ se lleva es 24 años mayor que su joven novia.

Nathalie Monsalve, además de darse a conocer por su relación con el chef, también ha llevado su carrera como modelo y creadora de contenido dado su gusto por el maquillaje, pero recientemente utilizó sus redes sociales para revelar el mal procedimiento estético del que fue víctima: “Hoy estoy en el consultorio de mi hermano y vamos a corregir una cosa que hace mucho quiero corregir. Es que hace como tres años me puse ácido hialurónico con una persona que no conocía, que no conocía su trabajo y claramente fue una mala día. Como pueden ver esta es la migración que tengo y hace verme como una sombra, parece que tuviera bigote, vamos a tratar de no comprometer el labio como tal y les voy a mostrar el proceso”.

Seguidamente, la novia de Jorge Rausch mostró la inflamación que es normal en este tipo de procesos y los cambios posteriores dos semanas más tarde de inyectarse nuevamente un costado de sus labios. Finalmente, Nathalie Monsalve aseguró que sentía el cambio frente a como había quedado esta zona, aprovechando para promocionar el centro estético de su hermano.

¿Cuál es el negocio de la novia de Jorge Rausch de ‘MasterChef Celebrity’?

El negocio de la novia de Jorge Rausch de ‘MasterChef Celebrity’ es una marca de lencería, donde sus precios se encuentran entre los 190.000 pesos y los 250.000, el valor depende del diseño disponible y en cuanto a los perfumes ofertados estos se encuentran por un precio de 196.000 pesos con notas de vainilla, caramelo, jazmín y durazno.