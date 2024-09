Dominica Duque reveló las ganancias que le ha dejado ‘MasterChef Celebrity Colombia’

‘MasterChef Celebrity Colombia’ inició la noche del pasado 18 de junio su novena temporada y la sexta como celebridades en la que 22 famosos decidieron poner en práctica sus mejores conocimientos culinarios para satisfacer el paladar de los tres chefs que juzgarían cada plato.

A lo largo de los 66 capítulos que lleva la temporada algunos de los televidentes también han juzgado a través de la pantalla los platos y lo que ha sido la convivencia, pero en especial el trato de unos con otros, por lo que los favoritos y más odiados del público empiezan a evidenciarse por medio de las redes sociales.

La periodista y actriz Dominica Duque ha sido una de las que más ha resaltado y es que sus presentaciones en el atril han despertado las burlas, así como los aplausos de los chefs Nicolás de Zubiría, Adria Marina y Jorge Rausch.

Su presencia en ‘MasterChef Celebrity Colombia’ divide opiniones, pues unos la quieren fuera y otros desean verla avanzar, por lo que recientemente parece que eso ha sido el detonante de un video en el que se sinceró sobre su paso por el reality de RCN.

“Yo no tengo que convencer a nadie de que me crea que yo estudio y que estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Con que yo lo sepa estoy tranquila y también sé que en algún momento eso va a ver, se va a reflejar”

La participante aseguró que está estudiando con profesores desde el primer momento que entró a la competencia y que se trasnochaba por ello, pero que es tanta la información nueva, que no sabía cómo procesarla.

Precisó que los participantes nunca saben de qué se va a tratar el reto, pues ellos entran al set de grabación y les espera la sorpresa, por lo que no les da tiempo de planear o ayudarse con una receta anotada. Indicó que la diferencia entre ella y quienes siempre han cocinado era muy notoria.

“Yo estoy muy orgullosa de mi proceso, entiendan que yo no sabía nada. Yo he tenido una ganancia impresionante en cuanto a cocina, pero también en fortaleza interna, en cómo enfrentar los retos de la vida, en cómo enfrentar la crítica, en cómo enfrentar el rechazo, en cómo ser perseverante, en cómo creer en mí, en cómo tener un objetivo e ir por él, independientemente de si tengo el apoyo de un grupo o no lo tengo”

— Dominica Duque