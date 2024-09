Experiodista de Noticias Caracol recibió destacada medalla de la mano de General del Ejército, “gratitud”

El experiodista de Noticias Caracol, Sebastián Palacio luego de varios años siendo parte del informativo perteneciente a Caracol Televisión tomó la decisión de tomar un nuevo rumbo, pues llegó a ser parte del equipo de Telemedellín, así como también director del Consejo de redacción del mismo medio de comunicación. Aunque su salida se dio ya hace algunos meses, lo cierto es que recientemente volvió a aparecer por medio de sus redes sociales, donde recibió destacada medalla de la mano de General del Ejército.

Si bien, como un balde de agua cayó la noticia de su retiro de Noticias Caracol, gracias a su presencia dando las principales noticias que suceden en Medellín, esto trajo consigo que adquiriera una amplia visibilidad por medio de plataformas digitales, pues actualmente alcanza los más de 66 mil seguidores, compartiendo con ellos varios de los momentos que viven en su trabajo y por ende, a diario de manera personal.

La más reciente aparición de Sebastián Palacio no se dio solo, si no precisamente en compañía de una alta figura del Ejército Nacional, tratándose del General Hernando Garzón, quien reiteró: “Esta es la moneda del comando #5 , gracias por todo el ánimo que usted le envía a nuestros hombres y lo más importante para mí es el ánimo que le da a los colombianos, ya uno como general no trabaja por el sueldo, si mañana me retiro tengo mi pensión, pero trabajo es por ese compromiso por Colombia”.

Ante las declaraciones del General Garzón, el experiodista de Noticias Caracol resaltó: “Y el amor por los colombianos, general, mi Dios le pague”. Seguidamente en medio de risas el general le mostró que como era que se daba la mano, “con la mano fuerte así”, donde la serie de fotos no faltaron ante la entrega de la respectiva medalla.

¿Cuál es la relación entre Sebastián Palacio y Erika Zapata de Noticias Caracol?

Sebastián Palacio y Erika Zapata de Noticias Caracol durante varios meses desataron varios comentarios debido a que varios televidentes aseguraban que ambos periodistas sostenían una relación, sin embargo, ambos dejaron claro que entre ellos solo existe una fuerte amistad, incluso se consideran como hermanos a pesar de la distancia con la que cuentan.