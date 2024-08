Yeison Jiménez no guardó silencio y hablo sobre la condena para Nelson Velásquez, ¿justa o injusta?

Una las más recientes polémicas que ha dado de que hablar en la industria del entretenimiento ha sido la sentencia a Nelson Velásquez, quien fue condenado por un juez de Medellín a cuatro años de prisión por delito de violación de derechos patrimoniales de autor y derechos conexos, además de una multa por más de 20′800.000 pesos. Esto por las canciones de Los Inquietos del Vallenato, agrupación de alto renombre en Colombia de la que hizo parte. Ante la sorpresiva noticia fueron varios los famosos, quienes no durante en reaccionar y recientemente Yeison Jiménez no guardó silencio y se refirió a la condena para Nelson.

¿Qué dijo Nelson Velásquez sobre su condena?

Luego de la sorpresiva noticia a lo ocurrido con Nelson, para sus familiares y amigos terminó siendo un balde de agua fría, donde varios esperaban por supuesto, las declaraciones del artista sobre esta tema enviando un respectivo comunicado en el que se lee la violación a la propiedad intelectual no tiene ninguna relación con los derechos de sus obras.

El mensaje de Yeison Jiménez para Nelson Velásquez

Aunque Yeison Jiménez no se refirió por medio de sus redes sociales de manera contundente al tema, lo cierto es que lo hizo por medio de un post de ‘La red’ Caracol, programa de entretenimiento que se sintoniza durante los fines de semana, allí, Jiménez comentó: “Mi amigo, esto no puede ser real”, añadiendo algunos emojis de lágrimas ante este momento.

Cabe resaltar que Yeison no ha sido el único, pues hace pocas horas quien también se refirió al tema, pero de manera más clara por medio de plataformas digitales fue precisamente el futbolista JuanFer Quintero, quien reiteró: “usted no es amigo, usted es mi familia. Sabes que cuentas conmigo para lo que sea”. Cabe resaltar que la noticia también terminó generando todo tipo de comentarios entre los fieles seguidores de este género musical, quienes no dudaron en dejarle claro su apoyo a partir de varios comentarios.

Por lo pronto no se conocen mayores con respecto a tema y los fieles seguidores del cantante esperan que en las próximas horas se de a conocer mayores detalles al respecto de su situación judicial, pues esta sería la primera vez que un cantante del género vallenato se encuentra en esta incómoda situación.