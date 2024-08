Nelson Velásquez respondió sobre la condena a pocas horas de salir del país

El municipio de San Juan del Cesar, en el departamento de La Guajira, vio nacer en 1973 a uno de los máximos exponentes del vallenato en Colombia, Nelson Velásquez; cantante que se ha convertido en tema de conversación este miércoles, 28 de agosto, cuando se conoció la decisión de un juez de la República de condenarlo a cuatro años de cárcel y a una millonaria suma.

PUBLICIDAD

La Fiscalía General de la Nación emitió un comunicado en el que reveló la decisión de un juez de la República de condenar a cantante . De acuerdo con las pruebas y los argumentos presentados por el ente acusador el togado decidió finalmente emitir un fallo.

Nelson Velásquez saldrá del país a pesar del fallo en su contra

Un juez penal de conocimiento de Medellín, Antioquia, condenó a cuatro años de prisión al cantante de música vallenata por el delito de violación a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos.

El cantante ante la ola de reacciones por la noticia publicó una entrevista en la que le preguntar por su situación.

“¿Hay Nelson para rato?”, le pregunta el locutor, a lo que el cantante vallenato responde: “Totalmente. Contentísimo, feliz, voy con toda. Vamos a luchar siempre, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir mostrando nuestra música. Nadie, solamente Dios el día que me quite la vida o el día que él quiera llevarme o el día que me pase cualquier cosa, o que diga ‘hasta aquí llegó véngase pa’ca‘. De resto hay Nelson para rato, estamos felices, estamos trabajando, hay Nelson para rato con nuestra música y por supuesto con todos nuestros seguidores que nos siguen de corazón lo vamos a lograr y por supuesto de la mano de Dios”.

En una de las historias que publicó, el padre del cantante asegura que este se encuentra bien y que sus abogados apelarán la decisión. Además, que se encuentra próximo a emprender un viaje internacional con destino a Cancún, México.