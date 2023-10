Nelson Velásquez responde a quien asegura que usan su música para cerrar discotecas

El cantante Nelson Velásquez es uno de los máximos exponentes de la música vallenata y que con sus canciones ha acompañado amores y desamores, así como los más grandes espectáculos en Colombia y otras partes del mundo a través del tiempo.

Puede leer: Colombiana se hace viral por su respuesta sobre quién escribió ‘Cien años de soledad’

Recientemente en uno de los contenidos de Elkin de la Hoz, mejor conocido en todas las redes sociales como ‘Dímelo King’, tuvo de invitado a ‘El Chimba Tv’ en el que aseguró que

“La gente del interior les gusta mucho Nelson Velásquez, pero en la costa, muchas veces muchas discotecas, con el debido respeto que se merece, y algunos me dirán si es mentira o verdad, pero utilizan la música del maestro Nelson Velásquez para echar a la gente. Porque la gente… se acabó la fiesta. ¡No! Yo no lo saco” dijo ‘El Chimba TV’.

Uno de los portales especializados en vallenato publicación el extracto de la entrevista y como era de esperarse las reacciones por parte de los seguidores del intérprete de ‘Sí Tú No Estás Aquí’ y ‘Nunca Niegues Que Te Amo’ reaccionaron a las palabras.

“A mí me ponen Nelson Velázquez y no me saca nadie de esa rumba 🔥”, “Ese tipo está bien rayao Nelson Velásquez uno de los mejores del vallenato 😍 😍 👏 👏” y “Si Nelson Velásquez se escucha más en la costa, q en otro lado 😂 😂 😂 😂 😂”, son algunos de los mensajes que destacan.

Pero la respuesta del cantante Nelson Velásquez no tardó en llegar y lo hizo de la mejor manera posible, pues se refirió a las declaraciones en plena presentación delante de su publicó cantando uno de sus temas al unisonó.

“Óyelo Dímelo King, vea mire, vea, Cartagena, Cartagena, para los que dicen estupideces”, dice Nelson Velásquez mostrando una presentación en Cartagena al iniciar su exitoso tema ‘Ven A Mí’.