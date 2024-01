“Se volteó de una manera”: Nelson Velásquez fue tildado de mal hijo por su propio padre

El municipio de San Juan del Cesar, en el departamento de La Guajira, vio nacer en 1973 a uno de los máximos exponentes del vallenato en Colombia, Nelson Velásquez; cantante que se ha convertido en tema de conversación en la web, luego de que su padre le cantará la tabla por haber cortado relaciones con él; ¿quién es el progenitor del artista? ¿Qué dijo?

Muchos colombianos han lidiado sus ‘tusas’ colocando los temas de Velásquez, bien sea en su etapa con la agrupación ‘Los Inquietos’, o como solista. Su éxito ha sido tal que recientemente su pueblo natal decidió realizarle una estatua en el marco del Festival Nacional de Compositores de Música Vallenata; aunque muchos criticaron el homenaje, ya que muchos compararon esta obra artística con la imagen de la estrella del fútbol mundial, Lionel Messi.

Pero, estos honores se están convirtiendo en rechazos, luego de que su padre Aníbal Velásquez, reconocido acordeonero, conocido como ‘Sensación’ Velásquez, saliera a hablar sobre la relación que ambos tienen; hasta el punto de dar a la idea que el olvido y el reproche está carcomiendo el alma del intérprete de ‘Buscaré otro amor’, ‘Recuérdame’, ‘Entrégame otro amor’, y otros temas que son casi considerados himnos por los amantes de este género.

“Yo con Nelson, no tengo genio, no tengo relación. Porque él, desde que se metió a cantar y a ser cantante, no hemos tenido celebraciones; se volteó de una manera. Me gustaría un mano a mano con él; así sea para echarnos vainas”, manifestó el músico en entrevista posteada por la cuenta de TikTok, ‘Canta Vallenata’.

