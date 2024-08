“Ya es hora”: Carolina Ramírez de ‘La Reina del Flow’ optó por la adopción ante delicada situación familiar

Carolina Ramírez es una de las actrices más destacadas de Colombia, conocida por su talento y versatilidad en la pantalla. Ha dejado una huella imborrable en la televisión con su participación en producciones icónicas como ‘La Séptima Puerta’, ‘La Hija del Mariachi’ y la exitosa serie ‘La Reina del Flow’ de Caracol, que, con dos temporadas, ha cautivado a millones de espectadores alrededor del mundo. A

PUBLICIDAD

Aunque Carolina prefiere mantener un perfil bajo en las redes sociales, ocasionalmente comparte destellos de su vida cotidiana, permitiendo a sus seguidores un vistazo a su día a día fuera de los reflectores y ha demostrado que tiene un gran amor por los animales, por eso su casa es un hogar de paso para ayudar a perritos en situación de calle, brindarles servicios veterinarios y buscarles un hogar luego de su recuperación.

En sus historias, recientemente, compartió la historia de uno de los perritos ya recuperados e indicó que estaba listo para tener un nuevo hogar y le pidió a sus seguidores dar sus datos para buscar un hogar adecuado para Toto; la actriz también dio algunas indicaciones y afirmó que la adopción de Toto debe ser responsable y que ella misma se va a encargar de ver que el hogar que se quede con esta mascota sea un espacio lleno de cuidado y amor.

El reciente divorcio de Carolina Ramírez y su nueva pareja

Carolina Ramírez, reconocida actriz colombiana, estuvo casada desde 2010 con Mariano Bacaleinick, un empresario y productor de teatro. A pesar de llevar una relación bastante privada, en algunas ocasiones aparecían juntos en eventos y compartían fotos en redes sociales. Sin embargo, recientemente, la actriz confirmó en una entrevista para el programa ‘Lo Sé Todo’ que su relación llegó a su fin.

Carolina se mostró muy sincera al hablar de su proceso de separación, explicando que el desgaste en el amor con el tiempo fue la razón principal para la ruptura. En sus palabras, destacó: “Yo me siento muy orgullosa del hombre con el que me casé. Ahora que no estamos juntos, no hay golpes bajos, mezquindades, no fue una separación por una deslealtad de alguno de los dos. Tenía que durar lo que tenía que durar”.

A pesar de los años compartidos, la pareja no tuvo hijos, pero sí formaron un hogar con dos mascotas, María Guadalupe y Sebastián, un perro y un gato que han sido compañeros fieles de la actriz. Carolina, quien suele compartir en redes sociales momentos con ellos, sigue disfrutando de la compañía de sus queridos animales.