¿Irreconocible?: Carolina Ramírez cambió de look y dejó a más de uno sorprendido

Carolina Ramírez, la actriz y bailarina colombiana que vive en Argentina, publicó a través de sus redes sociales el resultado final del cambio de look que se realizó. Ramírez ha logrado convertirse en una de las más reconocidas actrices en las telenovelas colombianas, participando en exitosas producciones entre las que se destacan: ‘La hija del mariachi’, ‘La reina del flow’, ‘Séptima puerta’, entre otras.

La caleña publicó un video en el que evidenció el paso a paso del proceso con el que dejó el color castaño oscuro de su cabello y se transformó en una rubia ceniza.

Cambio extremo de look de Carolina Ramírez

“Vamos a hacer un cambio de look drástico, que yo creo que me va a quedar muy bien, porque a propósito de eso, pronto, pronto, pronto estreno una obra de teatro aquí en Argentina, en la temporada de verano de Mar del Plata. La obra está espectacular y que estoy muy emocionada de hacerla, vamos a ver cómo me queda ese look”, dijo la actriz en el video que publicó de Parte uno.

Los usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: “Ya no te pareces a la hija del Mariachi!!!! Tan bella que era ...”, “particularmente te favorece más el pelo largo y moreno”, “quedaste regia ... querida me encanta que te arriesgas sin miedo a cambiar de look me encanta como te ves rubia”, “Hermosa Caro! Y siempre con tu forma divertida de decirlo ! Te queda genial” y “Me fascinó mi caleña hermoso!! Siempre con ese porte de lado de empoderada!!”.

Además, dijeron que: “Tremendo cambio. Pero me encanta!!”, “Me encanta espectacular quedó maravilloso se ve increíble se ve bellísima y con más actitud”, “Los cambios siempre son buenos y traen cosas buenas con ellos” y “Te faltaron las cejas, ese contraste absurdo”.