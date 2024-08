¿Nueva pareja? Aida Victoria Merlano habló del misterioso hombre que la acompañó en el concierto de Marc Anthony

Aida Victoria Merlano sorprendió a muchos de sus seguidores al mostrarse muy cariñosa con un misterioso hombre durante su paso por el concierto de Marc Anthony el fin de semana pasado, protagonizando una comprometedora escena que rápidamente se volvió viral. Y a propósito de la pregunta de un seguidor, la influencer decidió pronunciarse al respecto.

La creadora de contenido estuvo en la mira de muchos usuarios de las redes sociales durante varias semanas después de protagonizar una incómoda ruptura con su expareja, el streamer Westcol, después de que se filtraran conversaciones y declaraciones respecto a que el joven mantuvo una conversación con una chica y la invitó a su palco privado mientras su novia estaba de viaje.

Esta serie de acciones llevaron a la influencer a tomar la decisión no solo de terminar su romance con él, sino también de alejarse por completo del streamer durante varios días, algo que muchas mujeres le aplaudieron por el hecho de rechazar esta conducta en los hombres y darse su valor.

Sin embargo, los elogios no duraron mucho tiempo, ya que pocos días después reveló que quería volver a hablar con él, con el fin de mantener una relación amistosa, algo que generó mucho rechazo entre sus seguidores, tildando de falsa su actitud feminista y su discurso de empoderamiento.

Pese a esta polémica, Aida Victoria Merlano ha estado navegando entre un mar de críticas para continuar con su vida normal, aprovechando estas semanas para distraerse un poco con viajes y conciertos.

Y si bien ya estaba empezando a pasar desapercibida, la colombiana volvió a encender las redes cuando mostró que estaba abrazada con un joven misterioso durante el concierto de Marc Anthony celebrado el pasado fin de semana, mostrándose muy cariñosa con él en el proceso. Y ante la pregunta de un seguidor, la empresaria decidió pronunciarse al respecto.

¿Qué dijo Aida Victoria Merlano sobre el hombre misterioso?

A través de una sesión de preguntas y respuestas en Instagram, la influencer decidió hablar sobre el tema del chico misterioso luego de que un seguidor le preguntara quién era el sujeto que le estaba tocando las caderas.

“Claro que te voy a decir: Dios, que no solo de las caderas, sino del cuerpo completo que me sostiene y nunca me desampara, reina. Busca de Él”, dijo muy sonriente Aida Victoria Merlano, dando a entender que de momento no quiere revelar información sobre el sujeto en cuestión.