¿Mucha diferencia? ‘Epa Colombia’ reveló quién aporta más dinero en su relación

‘Epa Colombia’ le dejó entrever a sus seguidores quién aporta más dinero en su relación, si su pareja, Karol Samantha, o ella a través de sus emprendimientos. Además, aprovechó para ahondar un poco en el caso de la supuesta hija que el streamer ‘Westcol’ había mantenido en secreto durante mucho tiempo.

La empresaria de keratinas ha estado muy activa en sus redes sociales debido a las diferentes polémicas en las que se ha involucrado desde que se convirtió en protagonista de varias sesiones en vivo junto a Yina Calderón a través de su canal en Kick, sacando a la luz todo tipo de rumores.

Durante estas transmisiones, el par de influencers se han pronunciado sobre distintas personalidades como Lina Tejeiro, Aida Victoria Merlano, Diana Celis, Andy Rivera, Juan Duque, ‘La Tremenda’, además de una figura que ha estado en la mira de muchos internautas durante las últimas semanas: Westcol.

Y es que, de acuerdo con la información compartida por Tatiana Murillo, mejor conocida como la ‘Barbie colombiana’, el joven habría estado escondiendo el hecho de que tiene una hija, un detalle que ha dado de qué hablar en las plataformas digitales.

Esto llevó a Epa Colombia a pronunciarse sobre el tema, aprovechando una historia para indicar su punto de vista al respecto y para dejar entrever que es ella quien aporta más dinero dentro de la relación.

“Yo tengo una pareja que me apoya muchísimo. Tal vez no económicamente mucho, lo necesario, pero sí emocionalmente y responde por su hija. Amigas, ustedes que son cabezas de hogar, saben lo difícil que es tener hijos, más que todo cuando les toca solas, y que una persona salga diciendo ‘le doy un millón de pesos, no diga nada, le pongo una cláusula que si usted dice que yo tengo un hijo con usted le pongo 500 millones de pesos’”, contó la colombiana en una historia.

¿Yina Calderón fue buena influencia para Epa Colombia?

Durante estas últimas semanas, el par de creadoras de contenido se han convertido en el blanco de muchas personas tras protagonizar sus polémicas sesiones en donde realizan todo tipo de comentarios sobre diferentes figuras, algo que no ha sido tan alentador para varios internautas quienes no se han medido a la hora de criticarlas.

Sin embargo, según comentó Epa Colombia, Yina Calderón l habría hecho cambiar un poco, contando qué aspecto positivo aprendió de ella.

“Las redes son así, amiga, sirve para bueno y para malo, para destruir o para aportar; yo he aportado muchísimo. Pero yo desde que me junté con Yina, Yina me ha enseñado algo muy importante y es que no se guíen por lo que ven en las redes sociales”, indicó la empresaria.