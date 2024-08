“Trabaje”: Yina Calderón criticó a la exnovia de Epa Colombia por seguir pidiéndole plata

Yina Calderón, conocida por sus comentarios controvertidos y enfrentamientos en redes sociales, arremetió contra Diana Celis, la exnovia de su amiga Epa Colombia. En un video compartido a través de sus historias de Instagram, Calderón cuestionó duramente la actitud de la futbolista, quien, supuestamente ha solicitado ayuda económica a la empresaria de las keratinas tras su ruptura.

Calderón expresó su sorpresa y descontento con la actitud de Celis, quien aparentemente ha seguido pidiendo dinero a Epa Colombia a pesar de la considerable suma que ya recibió.

“Yo no puedo creer que esta exnovia de Epa Colombia siga pidiendo plata. Anda diciendo que Epa oculta su dinero para no darle. Maric... trabaje. Parce, yo vi las consignaciones de más de 500 millones de pesos y sigue pidiendo más plata. Parce, trabaje, osea es que es una cosa loca, ¿por qué la gente no trabaja?”, manifestó Yina en su video.

La influencer agregó que, aunque comprendía que Celis podría haber merecido algún tipo de compensación económica tras una relación prolongada, no le parecía justo que continuara exigiendo más dinero. “Ya le dio una plata, bueno, se lo merece, vivió con ella, listo. Ya se la dio, maric... yo vi las consignaciones, le quitó un apartamento, una camioneta, y esa maric... le sigue pidiendo plata. ¿Por qué no se pone a trabajar? Y si ese hijue... fútbol no le da, que haga otra cosa, pero uno no puede estar tratando de ganar a costa del trabajo de otra”, enfatizó Calderón.

La postura de Calderón responde a su cercanía con Epa Colombia, con quien comparte un canal de transmisión donde abordan diversos temas. La situación no ha pasado desapercibida para la influencer, quien ha decidido defender a su amiga públicamente.

Este episodio añade otra capa de polémica a la vida de Calderón, conocida por su disposición a abordar temas controversiales en las redes sociales.