Este es el prestigioso jardín infantil dónde estudia Salvador, hijo menor de Carolina Cruz de ‘Día a Día’

Carolina Cruz es una figura pública destacada en Colombia, reconocida por su trabajo como presentadora, modelo y empresaria. Su participación en el programa ‘Día a Día’ de Caracol Televisión ha sido fundamental para su carrera, donde ha logrado establecer una conexión profunda con los televidentes. Además de su éxito en la televisión, también ha incursionado en otras producciones como ‘La vuelta al mundo en 80 risas’ y ha creado su propio pódcast, que le ha permitido compartir aspectos más personales de su vida con su audiencia.

Muchos se han sentido inspirados por la historia que tiene con Salvador, su hijo menor que tuvo luego de una perdida y un proceso de fertilidad; además, el pequeño de los hijos de Carolina nació con una especial condición que la llevó a crear una fundación que ayuda a niños con enfermedades craneoencefálicas. Salvador ya tiene tres años y como todo niño, está tomando su educación preescolar, además de mostrar gran amor por la música.

Todas estas habilidades están siendo potenciadas en un espacio seguro del que Carolina ha dejado algunas pistas en sus redes sociales, se trata del Jardín y Gimnasio Infantil ‘Mi Pato Cua Cua’; este jardín está catalogado como uno de los mejores en la ciudad de Bogotá, afirmando que tiene modelos pedagógicos únicos para potenciar las competencias de los niños en habilidades especiales.

Carolina ha mostrado que Salvador, sigue sorprendiendo con su desarrollo y ella, se ha mostrado enamorada de cada uno de los pasos que han logrado sus hijos, incluye clases de natación, teatro y hasta música y danzas. Al parecer, el precio aproximado que paga la presentadora es de 1 millón a 2 millones mensuales.

El problema que tuvo Carolina Cruz con su fundación inspirada en Salvador

“De la fundación yo no recibo un peso. Pero, para mí, también sacar adelante la fundación sola en el tema económico, pues es casi que imposible, porque las terapias de los chiquitos son muy costosas, porque lograr lo que queremos para su recuperación cuesta. Entonces, estar tocando puertas, estar rogando o estar pidiendo no es fácil, no es sencillo”, afirmó la presentadora entre lágrimas por medio de sus redes sociales.

Sus colegas se han solidarizado con la causa, y siguen buscando apoyo para que la Fundación Salvador de Sueños siga en pie.