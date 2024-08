Karen Sevillano contó la verdadera situación que está atravesando tras supuesta petición de dinero, ¿qué pasó?

‘La casa de los famosos’ es un famoso ‘reality’ de convivencia que durante su primera versión en Colombia logró dar de que hablar con cada una de las 21 personalidades que llegaron a la misma casa para sacar a flote sus personalidades tanto aquellos detalles positivos como negativos con el fin de dar a conocer y de paso llevarse los 400 millones de pesos, siendo la gran ganadora Karen Sevillano, quien recientemente

La creadora de contenido antes de ingresar al programa de entretenimiento ya se había dado a conocer por medio de las redes sociales, adquiriendo un amplio número de seguidores debido a los carismáticos y divertidos videos que constantemente realiza por medio de sus plataformas digitales. Además que durante ‘La casa de los famosos’ no pasó desapercibido generando así en los televidentes todo tipo de comentarios y por supuesto, teniendo un amplio crecimiento por medio de sus redes sociales.

Sin embargo, no todo ha sido positivo para Karen Sevillano, pues recientemente la influencer utilizó su cuenta de Instagram para referirse y de paso aclarar la situación por la que se encuentra atravesando: “Hola, buenos días. Anda esta imagen por ahí, por el Facebook, pidiendo una plata que unas mamitas que 150 mil, sepan que esta no soy yo, este no es mi perfil. Yo no estoy pidiendo ninguna plata no se vayan a dejar engañar. No soy yo, no estén dando ninguna plata en ningún perfil que aparezca con mi nombre con mi foto con mi nada que ustedes saben que hay gente maliciosa, gente oportunista y aprovechada. Así que no crean en nada de esto y rieguen la bola para que nadie vaya a caer, por favor”.

¿Cuál concurso ganó Karen Sevillano antes de ‘La casa de los famosos’?

Antes de ser parte de ‘La casa de los famosos’ del Canal RCN, Karen Sevillano participó en otro concurso como lo fue ‘Lol Colombia’, donde se convirtió en la ganadora junto a Don Jediondo llevándose los 200 millones de pesos, es decir, obtuvo 100 millones de pesos. En el mencionado programa, la creadora de contenido demostró su personalidad, pero también su sentido del humor, pues para el acto que la llevó a convertirse en una de las ganadoras tuvo que ver con el aguantarse las risas durante varios horas mientras que diferentes personalidades contaban algunos chistes.