Ana Karina Soto confesó que Carolina Cruz fue su “salvación” tras crudo momento de su vida, “no volví a salir”

Ana Karina Soto es una presentadora y directora de cine, quien desde hace más de 10 años ha hecho parte esencial del Canal RCN a partir de programas como ‘Protagonistas de nuestra tele’, ‘Mañana Express’ y ‘Buen día Colombia’. Pero además de su rol en la televisión colombiana también ha estado detrás de la producción de diferentes obras teatrales debido al rol que cumple su pareja, Alejandro Aguilar como actor y director de cine y por supuesto, su hijo, Dante también ha sabido seguir sus pasos. Sin embargo, recientemente Soto confesó que Carolina Cruz fue su “salvación” tras crudo momento de su vida.

PUBLICIDAD

Sin duda, la ocañera ha sabido destacarse desde hace varios años en el canal, lo que ha traído consigo que se gane a diario el cariño por parte de sus televidentes debido a su personalidad y el toque que le da a cada una de sus apariciones. Pero, Ana Karina también ha tenido que enfrentar complejos momentos en su vida como lo es el fallecimiento de su mamá a causa del cáncer y aquel complejo momento que atravesó luego de que su expareja viralizara un video sexual en pleno auge de su carrera.

Aunque este hecho se dio hace varios años, la presentadora del Canal RCN se volvió a referir a este tema en el más reciente podcast ‘NVisto podcást’, donde habló de varios aspectos de su vida, entre ellos, el mencionado con su expareja revelando algunos detalles de lo complejo que fue: “El voldemort de mi vida de mi historia y obviamente cuando pasó todo este escándalo con el video que él publicó sin mi autorización, sin mi permiso, además sin yo saber que me había grabado. Entonces para mí fue durísimo asimilar todo lo que estaba pasando, poder entender por qué lo había hecho y por qué me estaba pasando eso, de preguntas de interrogantes de cosas. Me estaba asfixiando.

Fue de las peores épocas de mi vida y analizando todo con Carolina Cruz le dijo ‘ami, yo creo que tú tienes que ir a donde Santiago Rojas, tienes que ir a terapia’. Yo estuve yendo donde Santiago, quien es amorosisímo que me envió mis gotas que además es amorosisímo y eso me ayudó muchísimo porque yo iba de la casa al canal. Yo no volví a salir. Diez meses exactamente que fue lo que duró, porque estalla esta bomba y además la gente juzga sin saber y te recrimina te señala como si tu fueras la culpable, pero eres la víctima”, fueron las declaraciones de Ana Karina Soto para el mencionado canal.

Asimismo, Ana Karina de ‘Mañana Express’ destacó que otro de los trabajadores del canal la vio “tan mal” que la invitó a una iglesia a la cual terminó asistiendo, dejando claro que la compañía y el apoyo de su familia fue más que vital para poder seguir adelante con su vida.