Natalia le pidió perdón a Santi tras lo sucedido en ‘Desafío XX’

En el capítulo 92 del ‘Desafío XX’ las emociones estuvieron a flor de piel esto luego de que Santi, el participante más querido del reality de Caracol fuera eliminado junto a su compañera Camila.

El momento de la despedida fue más que emotivo, pues fue uno de los concursantes que más tocó el corazón de los televidentes por su forma de ser, actuar y en especial a ese positivismo que llenó en más de un momento diversas circunstancias negativas en competencia.

La presentadora Andrea Serna le preguntó a Karen lo que hacía especial a Santi, pero ella en medio de lágrimas se le cortó la voz hasta poder seguir y enumerar las virtudes del exparticipante. Para seguidamente designar a Kevyn como nuevo capitán de Pibe, ya que Santi fue el elegido por el futbolista generando el resentimiento de Kevyn al no ser tomada en cuenta.

Luego siguió preguntándole a los demás participantes, por lo que llegó el turno de Alejo con quien se conoce desde niño y momentos más tarde la intervención de Natalia quien le agradeció los momentos vividos.

Pero al despedirse llegó un momento emotivo, pues Natalia en medio de lágrimas le pidió perdón a Santi por todo lo que le hizo en la Ciudad de las Cajas, y es que es de recordar que Natalia habló mal de Santi en muchas oportunidades, descalificándolo como competidor y en una ocasión puso en duda su sexualidad.

“Te quiero mucho, quería decirte de todo corazón que por favor me perdones. Me encantaría poder hablar contigo afuera, venía con esa urgencia de hablar contigo. De todo corazón te pido por favor que me perdones, eres un ser maravilloso, me equivoqué mucho contigo, ¡Perdóname!”

— Natalia