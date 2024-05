“Pésimo líder”: Televidentes se van contra Kevyn del ‘Desafío XX’

El capítulo 42 del ‘Desafío XX’ generó mucha polémica pues como ya se sabía se jugaría la primera prueba del ciclo que corresponde a la sentencia y hambre la cual se llevaría a cabo en el box blanco.

La pista de aire esperaba por dos hombres y dos mujeres de cada equipo en la que había ciertos obstáculos por atravesar, y Santi asistía por tercera vez a ese box que a la fecha no ha podido completar.

El participante dio un inesperado salto, tal como lo hizo Flaca del ‘Desafío The Box’ 2023, que marcó la línea de competencia y que más tarde le arrebataría a Alpha quedarse siquiera con el segundo lugar de la prueba.

Al finalizar la competencia los participantes se dieron cita en el pódium de banderas de la Ciudad de La Cajas, en la que la controversia estaba encendida, pues la molestia de Kevyn era más que evidente, y con ello la presentadora Andrea Serna calentó más los ánimos.

“Kevyn, cometieron todos los errores posibles. A ti se te veía Kevyn la cara de frustración viéndolos a todos ¿te vas a quedar con esa frustración guardada o hay ajustes de tuerca una vez lleguen a la casa Alpha?” — Andrea Serna

“Yo soy una personita que casi siempre estoy con una sonrisa en mi rostro y se me hace muy difícil ocultar esos sentimientos de enojo. No me gusta lo que pasó porque ya muchas veces lo hablamos como familia y volver a caer en los mismos errores no entiendo el porqué. Venimos de unas derrotas que para mí como competir y como persona no me gustan, si mi granito no sirve al grupo yo no me voy a esforzar más sigo haciéndolo como competidor… Venimos perdiendo ciertas batallas que nos podemos recuperar, pero simplemente quedan en palabras, las palabras se las lleva el viento sin acciones, ese era mi rostro hoy, frustración” — Kevyn

Santi pidió la palabra y en medio de lagrimas estuvo a punto de renunciar delante de todos, pero Arandú y Francisco de Beta rompieron filas y se movieron hacia el lugar de Alpha —quienes fueron compañeros de Santi— e impidieron con palabras de apoyo que el participante renunciara, mientras que Kevyn no hizo más que mandarlo a callar.

La escena no pasó desapercibida ante los televidentes del ‘Desafío XX’ quienes cuestionaron la actitud de Kevyn y por medio de las redes sociales manifestaron su postura al respecto en medio de críticas hacia él y aplausos para Arandú y Francisco de Beta.

“Lo que hizo Kevyn hoy me termina de demostrar lo mala persona que es, si es buen deportivas y competidor ¿pero humillar a todo tu equipo por tu ego? que persona tan fea y mala gente, i hateeee “, “Kevyn es pésimo líder. Que Santiago haya escuchado a Arandú y no a él dice mucho. Decirle a Mapi que no llorara frente a los otros equipos, pero pararse frente a esos mismos a hablar desde la frustración algo que tuvo que decir en el equipo, fue humillante. “, “Muchos hablan de las arpías de Alpha que se comen vivo a Santi pero lo que hizo hoy Kevyn delante de todos fue una bajeza total. Dijo mucho sobre cómo es a nivel personal” y “cuando pensé que Kevyn no me podía decepcionar más lo hace, esas cosas no se dicen en frente de todo el mundo para humillarlo, me parece detestable sinceramente”, son algunas de las reacciones que destacan.