Santi del ‘Desafío XX’ no se aguantó más y le dijo sus verdades en la cara a Dickson

El capítulo 32 del ‘Desafío XX’ dejó nuevamente ver cómo es la convivencia en las casas, pues mientras en Omega las risas no cesan con la imitación de Campanita a Andrea Serna, en Beta las ganas de ganar no paran en Alpha las discusiones, señalamientos y críticas están a la orden del día.

Durante las primeras horas de la convivencia Santi compartió con sus compañeros para enviarles un mensaje positivo y de enfoque a lo que es el actual ciclo en el que están en juego no solo la comida, sino la permanencia de un hombre.

Es así como tras tomarse su café e irse al baño a arreglarse la barba en la cocina quedaron Karen, Natalia, Dickson, Kevyn y Mapi mientras tocaban el tema de Santiago. La primera en hablar fue Dickson quien nuevamente descalificó a Santiago por lo sucedido en la prueba de aire y a ella se sumó Kevyn quien dijo que no solo en esa pista.

“A Santiago ya lo tienen entre ojos, que no es bueno para aire”

“Y no solo aire”

Por su parte Natalia especificó lo que a su juicio cree que pueden ser los siguientes escenarios en caso de perder y no son otros que los demás equipos no le envíen chaleco para seguir retrasando a Alpha o hacerlo para que estos avancen.

Ante esto Dickson recordó lo que sucedió con Santi en su primer box negro en el que cayó desde la plataforma superior, tuvo que ser atendido por el equipo médico y cuando estuvo en condiciones retomó la prueba dando una remontada histórica que le permitió continuar en competencia.

Sin embargo, Santi escuchó toda la conversación desde el baño y a su lado estaba Francisco con quien cuestionó que se le siga juzgando cuando él no es el único que comete errores.

Santiago salió del baño y se dirigió a la cocina para hacerles el llamado de atención y especialmente a Dickson quien en los últimos capítulos se ha convertido en su mayor crítica. Santi manifestó ante todos que se quitó un peso de encima en que Mapi haya salido victoriosa del box negro ya que el chaleco de sentencia le llegó por parte de Omega por un error que tuvo él.

“Chicos, yo estoy escuchando la conversación y todo lo que está aconteciendo y todo. Yo creo que ya está bueno con el tema de mi equivocación de tal cosa, porque cuando llegaron dos chalecos a la casa Alpha para dos hombres nadie enfatizó tanto en un error de algún… Hablando puntualmente Dickson nadie te recalcó que ‘te equivocaste y cogiste el que no era y por eso perdimos tiempo y por eso no pudimos ganar y le pusieron el chaleco a Francisco’. Yo creo que ya está bueno como equipo que ese tema ya murió ahí, ya quedó ahí. Ya está bueno de estar mirando y calificando a las personas”

“Está valido solo que fue el ejemplo más reciente, yo también me he puesto como ejemplo, ya no volverá a pasar y lo escucho”

— Dickson