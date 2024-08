Cony Camelo de ‘MasterChef’ se hundió en críticas por comentario gordofóbico hacia Franko

‘MasterChef’ desde que llegó hace nueve temporadas a las pantallas de los colombianos, ha destacado por permitirle a los cocineros aficionados mostrar su talento y pasión por la comida, y donde difunden las diversas tradiciones gastronómicas y técnicas tanto colombianas como de la cocina internacional en cada ua de sus pruebas.

PUBLICIDAD

Pero sin duda, cada una de las pruebas, y sumado a los comentrarios de los jurados, los anima a mejorar sus habilidades en la cocina. Pero sin duda, es un programa apto para toda la familia durante toda la semana. Pero así como hay cosas positivas, hay cosas que no les gustan a los televidentes.

Cony Camelo hizo un comentario que no le gustó a los televidentes

Como en cada temporada, es normal que los televientes tengan más conexión con unos participantes que otros, pero sin duda, en esta edición de 2024, Cony Camelo ha estado en el ojo del huracán por parte de los televidentes, ya que no les ha gustado algunas actitudes y comentarios de la actriz hasta este punto de la competencia.

Durante la prueba de salvación de este 16 de agosto, los famosos con delantal negro se pelean por quitarse ese temido delantar y quedarse una semana más dentro de la competencia. Pero dentro del reto por equipos que consistia en realizar e innovar con las empanadas, los televidentes se incomodaron en el momento en el que Cony mencionó “Yo sé que se las come, pero no sé si sepa hacerlas”. Los televidentes se tomaro las redes sociales para manifestar su inconformismo, ya que mencionaron “cony gordofobica? pretends to be shocked”, “Cony cae tan Mal con esos comentarios tan jopos”, y del mismo modo, algunos internautas apoyaron a Franko con comentarios como “Donde Franko gane y deje callada a la mamerta de Cony, seré feliz!”,