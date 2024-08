Franko Bonilla ganó cachete de Jorge Rausch en ‘MasterChef Colombia’

Durante el capítulo 54 de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ se vivieron muchas emociones, ya que llenó de diversas expectativas a los participantes que siguen en pie en la competencia en lo que es el octavo ciclo frente a las cocinas.

Tras los sucesos de la edición anterior en el que el sabor de las empanadas fueron la prueba de salvación Nina Caicedo y Caterine Ibargüen resultaron ser las ganadoras, por lo que quienes llegan al reto de eliminación eran los actores Roberto Cano, Ilenia Antonini y Jacques Toukhmanian, así como el comediante Franko Bonilla.

El reto era libre, es decir en el mundo de la sal o el dulce, por lo que para ello tendrían un tiempo de 60 minutos con la entrada ilimitada a la despensa. La tensión se apoderó de cada una de las estaciones, pero en especial énfasis en Franko Bonilla, al que la mayoría pensaba que saldría de la competencia.

“Necesito que le alcance, porque uno le tiene que demostrar a la gente que ellos no determinan qué puede hacer uno o no, donde puede estar uno o no y que posibilidades tiene o no”

— Dominica Duque