“La situación en televisión está difícil”: Elkin Díaz pasó de las pantallas a la calles; es mototaxista

Elkin Díaz, un nombre que alguna vez resonó en los escenarios de la televisión y el cine colombiano, está experimentando un cambio drástico en su vida profesional. Conocido por su destacada actuación en la aclamada película ‘Memoria’, que deslumbró en el Festival de Cannes, Díaz, a sus 59 años, ha tomado un rumbo inesperado al dedicarse al mototaxismo en la vibrante ciudad de Santa Marta.

En un giro que ha captado la atención de muchos, el actor, famoso por su participación en series exitosas como ‘Tres Caínes’, ‘A Mano Limpia’ y ‘Sobreviviendo a Escobar’, ha decidido enfocar su energía en el transporte motorizado después de enfrentar dificultades significativas para encontrar trabajo en el ámbito televisivo. La noticia, que ha sorprendido a sus seguidores y a la industria del entretenimiento, refleja una realidad que muchos profesionales enfrentan: la volatilidad en el mundo de la televisión y el cine.

A través de un video humorístico publicado en su cuenta oficial de Instagram, Díaz compartió con sus seguidores su nueva realidad. En el video, se le puede ver manejando un mototaxi bajo el cálido sol de Santa Marta, mientras bromea sobre las dificultades actuales en el medio televisivo y hace un llamado de auxilio en tono de broma: “Como la situación en la televisión está tan difícil, tocó venir aquí, a Santa Marta, a ejercer de mototaxista. Por favor, ayuda, S. O. S.”

Pero el giro en la carrera de Elkin Díaz no se detiene en el mototaxismo. Según reporta el programa de chismes ‘Lo Sé Todo’ de Canal 1, Díaz ha encontrado una nueva pasión en el negocio del buceo. En Santa Marta, ha lanzado su propio emprendimiento como instructor de buceo, combinando su amor por el mar con la necesidad de adaptarse a las nuevas circunstancias económicas. Esta faceta empresarial no solo le permite seguir activo en un entorno diferente, sino también explora una faceta de su vida que hasta ahora no había sido tan visible.

La historia de Elkin Díaz pone de relieve una verdad incómoda en la industria del entretenimiento: la inestabilidad laboral. A pesar de su renombre y éxito previos, la falta de oportunidades puede llevar incluso a las figuras más establecidas a buscar nuevas formas de ganarse la vida. La capacidad de Díaz para reinventarse en medio de las adversidades demuestra una resiliencia admirable, y su habilidad para adaptarse a nuevas realidades es un testimonio de su fortaleza y determinación.