Padre Linero confesó la verdadera razón por la que dejó de ser sacerdote

La popularidad de Alberto Linero, el padre Linero, se elevó desde que inició su aparición en el programa del Canal Caracol, Día a Día, en el que lideraba la sección en la que hacía una lectura y reflexionaba los versículos de la Biblia. Una vez logró esa gran popularidad, en el 2018 sorprendió a sus fieles seguidores con la noticia de que había tomado la decisión de dejar el sacerdocio.

En una entrevista en el programa de Diava Jesurum, Se dice de mí , el ahora periodista finalmente habló de la verdadera razón por la que dejó de ser sacerdote.

¿Por qué dejó el sacerdocio el padre Linero?

El samario explicó que su decisión de dejar la sotana y salir del sacerdocio se debió a una profunda sensación de soledad.

“Es un tema muy personal, muy emocional y no es fácil de explicar. Ojalá la gente aprendiera que uno no puede juzgar tan fácil las emociones de los demás. Cuando yo dije que había tenido soledad, mi problema no era con Dios... Yo no he dejado de creer, no he dejado de orar, nunca he tenido dudas de él... Yo empecé a tener problemas de soledad porque me hizo falta gente, los vínculos no eran tan fuertes como uno quisiera”, dijo.

Linero explicó que existe un detonante claro y fue cuando vivió un situación difícil de salud, cuando estuvo crítico por su diabetes, por lo que lo tuvieron que hospitalizar. En esas condiciones fue que se dio cuenta de la falta de apoyo y cercanía de su entorno con la que vivía.

“Los curas no le interesan a nadie (...) Por lo menos yo lo experimenté así, no juzgo a nadie. (…) En esa clínica yo salí con la clara decisión de que me iba, que ya no iba a ejercer más”, indicó.