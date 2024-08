Sebastián Martínez mostró la sorpresa que se llevó mientras paseaba en Boyacá

Sebastián Martínez, reconocido por su destacada trayectoria en la televisión colombiana y su carisma dentro y fuera de las pantallas, sorprendió a sus seguidores al compartir una experiencia inesperada durante un paseo en moto por Boyacá. El actor paisa, famoso por su participación en producciones como Pálpito, Pa’ quererte y Hasta que la plata nos separe, se encontró con una de las figuras más queridas del deporte nacional: el ciclista Nairo Quintana.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el protagonista de ‘Hasta que la plata nos separe’ documentó el momento en el que, durante su recorrido por las montañas boyacenses, se topó con Nairo Quintana, quien entrenaba en bicicleta. “La vida es increíble. Vivimos en paseo en moto por Boyacá y mira aquí me encuentro”, comentó Martínez en el video, visiblemente emocionado mientras llevaba puesto su casco.

El encuentro entre el actor y el ciclista no solo sorprendió a Sebastián, sino que también generó una ola de comentarios positivos en sus redes sociales, donde los seguidores celebraron el casual encuentro entre dos figuras públicas tan queridas en Colombia. En el video, Nairo, siempre con una sonrisa, respondió en tono relajado: “Tengo envidia de no ir en moto, pero bueno, nos encontramos el día de hoy”. A lo que Martínez, con buen humor, replicó: “Y yo tengo envidia de no tener esas piernas”, refiriéndose a la fuerza física del ciclista.

El actor complementó su publicación con una foto en la que ambos posan junto a sus respectivos vehículos, destacando la diferencia entre la moto de Sebastián y la bicicleta de Nairo. “Me parece que hay algo que nos une... ¿qué será?”, escribió en tono jocoso en el pie de foto, haciendo alusión a su pasión compartida por las aventuras al aire libre.

Además de su exitosa carrera como actor, Sebastián Martínez ha demostrado ser un hombre versátil, combinando su vida profesional con otras facetas, como su participación en la empresa de cosméticos de su esposa, Kathy Sáenz, y la dedicación al desarrollo de su hijo, quien compite en carreras de karts a nivel internacional.