Cris Valencia estuvo en directo de nuevo con Westcol tras sonada pólemica

Cris Valencia, el joven proveniente de Caldas que ha sido tendencia en los últimos meses, por lo que sucedió con el famoso stremear Westcol, quien le ayudo a sacar su primera canción con video musical junto al High tras haber dado unas fuertes declaraciones en una entrevista con Dimelo King, donde dijo que no firmaría con él a pesar de toda su ayuda, porque consideraba que era muy rápido y tal vez sería un error firmar algo tan apresurado.

Declaración que llevo a que lo tildaran como “desagradecido” y que toda la comunidad que sigue al stremear lo atacara y llenera de comentarios negativos. Al ver a la dimensión que escaló la polémica ,Cris tuvo que salir a disculparse públicamente por lo que había dicho antes, mediante un video de 40 segundos: “Quiero pedir disculpas a la comunidad de West y a todos los que me estaban ayudando, a quienes yo tal vez no supe valorar, les quiero pedir perdón a todos...”enfatizó en sus redes.

Tras estos acontecimientos, no se había vuelto a ver al joven cantante con Westcol, no obstante en todas las entrevistas recientes le preguntaban sobre el paisa a lo que respondía que ya le había pedido disculpas y que estaban en buenos términos. Hasta que el pasado 14 de agosto en la noche, mientras trasmitía como de costumbre, llegó Cris Valencia con un aspecto cabizbajo; en redes sociales ya se encuentran varios fragmentos de la trasmisión.

Antes de la llegada del cantante, Westcol indicó: “yo le he dicho a todo mi equipo de trabajo, no me interesa sacar plata de ahí, eso es una vuelta que yo hice de cariño, a mí no me interesa ganar dinero de eso”. Durante el stream el cantante le volvió a pedir disculpas por lo que pasó, también le reprocharon por lo que dijo sobre Karina, la modelo que apareció en el video musical sin cobrarle nada.

Posterior a esto llegó la modelo, pero lo que causo atención fue que Karina le pegó una cachetada a Cris Valencia mientras le daba una charla sobre el respeto a las mujeres. En todos los clips que están rodando en redes sociales, señalan de que al joven artista se le veía incómodo y que lo había invitado para hacerlo sentir mal. Las opiniones están divididas, pues en otros comentarios exaltan que estuvo bien, ya que lo aterrizaron.

Finalmente, se dio a conocer que Cris Valencia firmará con el mismo manager de Westcol, teniendo en cuenta que una de las mayores críticas era que su representante no lo estaba haciendo de la mejor forma, pues también era un amigo de Cris que no contaba con mucha experiencia en el ámbito de la música.