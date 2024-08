Cris Valencia mostró la ‘esencia’ y le mandó ‘mensajito’ a WestCol

Cris Valencia ha sido tendencia en las redes sociales, no solo por su famoso cover de la canción ‘Luna’ de Feid que se volvió viral en Tiktok, sino también por su polémica entrevista con Dímelo King donde aseguró que no firmaría con Westcol, tras ayudarlo a grabar su primer sencillo en estudio ‘Ya no volverás’ que en solo 12 horas obtuvo cerca de un millón de reproducciones, una cifra sorprendente para un artista totalmente nuevo.

PUBLICIDAD

Todo empezó en medio de un stream del paisa, donde resaltó el talento de Cris Valencia y lo invitó a una trasmisión en vivo para entrevistarlo. Al llegar a Medellín exclusivamente para su encuentro con Westcol recibió una noticia: le grabarían una canción bajo la producción de El High acompañada de un video dirigido por Ricardo Angulo.

Tras el rotundo éxito de la canción vino la polémica, en una entrevista con Dímelo King, donde según seguidores se mostró con una actitud prepotente y aseguraban que se le había subido la fama en muy poco tiempo. Además, que dijo que no firmaría con Westcol a pesar de toda su ayuda, porque consideraba que era muy rápido y tal vez sería un error firmar algo tan apresurado.

“Allá ellos pueden pensar lo que quieran, pero yo no puedo firmar un contrato por presión de que son ellos. Porque yo también voy por lo mío, yo quiero mi estudio, quiero mis cosas (…) Yo quiero hacer mi carrera, quiero tropezarme yo, no quiero estar amarrado a un contrato que sea en unos años y que después en unos años tenga que hacer algo que no quiero hacer” aseguró el artista.

Frente a esto, Westcol también manifestó su disgusto con Cris Valencia: “... la fama y el dinero no son para cualquiera y ese fue el primer consejo que le di: ‘No vaya a cambiar su esencia’, y pasaron tres días y ya estaba diciendo cosas de no creer, qué tristeza...”. También aseguro que, ni Cris y el manager estaban preparados para la situación, pues estaba siendo el centro de atención y no lo manejaron de forma adecuada.

Finalmente, Cris Valencia tuvo que salir a pedir disculpas a Westcol y a su equipo públicamente mediante un video de 40 segundos: “Quiero pedir disculpas a la comunidad de West y a todos los que me estaban ayudando, a quienes yo tal vez no supe valorar, les quiero pedir perdón a todos, fue la primera vez en una entrevista, no supe bien y me dejé llevar de mis emociones... no quisiera que esto se salga más de control”, enfatizó.

¿Todo fue planeado?

En la mañana de este viernes, Cris Valencia estuvo en entrevista con Impresentables de ‘Los40′ desde Medellín, donde aprovechó para disculparse y confesar que no midió sus palabras. También negó completamente los rumores de si había sido planeada la polémica como estrategia de marketing y expresó que estaba arrepentido: “Yo hablé sin pensar, yo estaba enojado (...) Realmente no era lo que yo quería decir. En la entrevista, si hubiera querido decir que estaba muy agradecido”

PUBLICIDAD

¿Cómo empezó Cris Valencia?

El joven actualmente tiene 21 años, nació en Samaná y fue criado en Victoria, ambos municipios hacen parte del departamento del Caldas, hasta hace muy poco el joven trabajaba en un semáforo cerca del estadio Palogrande vendiendo bolsas plásticas. Cris Valencia comenta que a los 12 años se fugó de su casa y se escondió donde una tía, pues estuvo a punto de vivir en un hogar de Bienestar Familiar.

Todo cambiaría por su interés en la música desde muy pequeño, lo que lo motivó a subir covers de famosas canciones de reggaetón mediante Tiktok, hasta llegar al radar de famosos como Westcol, Blessd y Ryan Castro.