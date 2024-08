Carolina Acevedo de ‘MasterChef’ reveló la razón por la que rechazó casarse con su novio; es por plata

Carolina Acevedo, actriz ibaguereña reconocida por sus papeles en telenovelas como ‘Nuevo Rico y Nuevo Pobre’ y ‘La Nocturna’, ha dejado una huella significativa en la televisión colombiana. Su más reciente participación en la quinta edición de ‘Master Chef Celebrity’ la llevó a ganarse tanto el cariño como la crítica de los televidentes. En la final del concurso, Carolina se enfrentó a Daniela Tapia, Adrián Parada y Nela González, y finalmente logró conquistar el primer lugar, llevándose un premio de 200 millones de pesos.

Carolina lleva una relación de algunos años con Lucas Jaramillo, quien también tiene experiencia en el mundo de los reality shows. Participó en ‘La isla de los famosos’, un programa de supervivencia donde logró llevarse el premio mayor. Al parecer, Carolina y Lucas se conocieron luego de que este último terminara su relación con Cristina Umaña, prima de Carolina Acevedo.

El amor es evidente en la pareja, pero durante una entrevista para ‘Los 40′ en ‘Los Impresentables’ le consultaron a Carolina las posibilidades de casarse con Lucas, a lo que Carolina respondió: “ya me he casado, eso de vestido blanco ya ‘check’. Yo pienso que más que un matrimonio es un compromiso de los dos. Ya, pues fiesta, podemos celebrar que estamos enamorados y celebramos el amor, pero un matrimonio ya pasó. Además, es una gastadera de plata, con esa plata viajamos a Europa”.

La novela de RCN que no le gustaba a Carolina Acevedo

La actriz Carolina Acevedo comentó que no tuvo una buena experiencia durante la grabación de la telenovela ‘La Ley del Corazón’, protagonizada por Luciano D’Alessandro y Laura Londoño. Según Carolina, el ambiente entre los actores no era agradable, describiendo la energía en el set como “superdensa”, lo cual hacía que no disfrutara ir a grabar. Aunque ganó un Premio Catalina en 2017 por su papel como “Jimena”, admite que la experiencia detrás de cámaras no fue tan positiva.