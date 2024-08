Periodista de Noticias Caracol pidió ayuda para denunciar a inescrupulosos que afectan el negocio de su hermano

Tatiana Gordillo es una periodista de Noticias Caracol, siendo conocida como la ‘bici periodista’, destacándose sobre todo durante la primera emisión y la emisión del medio día del informativo de Caracol Televisión, lo que le ha permitido ganarse el cariño de los televidentes gracias a su profesionalismo y espontaneidad frente a las cámaras.

Además, Gordillo también ha aprovechado su pasión como periodista de Noticias Caracol para darse a conocer por medio de plataformas digitales, especialmente en Instagram, donde suele ser muy activa y a la fecha alcanza los más de 95 mil seguidores. Allí, la comunicadora se encarga de compartir algunos de los reels sobre temas de servicio y de interés para los colombianos, pero también mostrar uno que otro detalle de su vida, sin embargo, en los últimos días les contó a sus fans el amargo momento que vive con su hermano.

En un primer momento, Tatiana compartió una imagen en la que se lee: “Me ayudan a reportar esta página. Ellos agarran las fotos de las cuentas de la empresa de mi hermano y las publica como si ellos construyeran esas casas y no”.

Posteriormente, la periodista de Noticias Caracol apareció mientras que se movilizaba en su carro para relatar la siguiente historia: “La gente es muy deshonesta y digamos eso, lo que hace es sembrar como un manto de duda, porque, no sabemos con mi hermano si esta marca simplemente usa las fotos de su empresa para promocionar las supuestas casas que hace, pero realmente si le entrega las casas a la gente o si está estafando a la gente, no tenemos ni idea (…)

(…) El solo hecho de tu coger fotos de otras marcas para promocionar lo que supuestamente tú haces, eso ya es un acto deshonesto para tus clientes, entonces quien le va a creer a una marca que le ofrece, es como si vendieran un mueble, yo le digo que tengo ese mueble igualito, pero le muestro el de otra marca. O sea, eso no tiene sentido. Yo también la reporté y gracias a todos los que me han ayudado a reportarla porque es que eso no se hace, es más, coge todas las fotos y puso sus números encima de las fotos cuando es un trabajo con esfuerzo y todo que hace mi hermano y su esposa”, fueron algunas de las declaraciones suministradas por Tatiana Gordillo.

Finalmente, y luego de calmarse un poco, la periodista de Noticias Caracol sacó a flote que en medio de los diferentes emprendimientos que ha podido conocer, una de las situaciones que no olvida junto a su hermano tiene que ver con que al hombre lo llamaban constantemente con el fin de cotizarle una casa, tiempo más tarde se enteraron de que también se trataba de un hombre que fabricaba casas y quería conocer el rango de los precios, así como también el precio de los materiales, donde Tatiana resaltó que no entendía las estrategias de mercadeo: “yo no haría eso, encontraría otras formas de estudiar al mercado y al público”.