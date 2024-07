¿Dejará Colombia? Daniel Arenas habló sobre su posible permanencia en este país

El reconocido actor y presentador Daniel Arenas generó gran interés entre sus seguidores tras hablar sobre su posible permanencia en los Estados Unidos. A través de un video compartido en sus redes sociales, Arenas se refirió a su situación migratoria en ese país, una experiencia que muchos otros latinos pueden estar atravesando.

El presentador de Telemundo, quien ya lleva un año y medio radicado en la ciudad de Miami, mencionó que su traslado se debió a una invitación del programa ‘Hoy Día’. Para poder trabajar allí, Arenas ha estado utilizando una visa especial de trabajo. “Una de las cosas que más me causaba ilusión, aparte de estar en el show, de aprender y darme a conocer mucho más, era vivir en los Estados Unidos”, relató en el video.

“Estoy aquí gracias a una visa de trabajo de la empresa que me da el canal, y eso es por un tiempo determinado, pero siempre he tenido la ilusión de quedarme en los Estados Unidos y decía cómo hacerlo”.

Arenas explicó que, buscando una solución a su deseo de quedarse permanentemente, conoció a un abogado especializado en inmigración. Tras manifestarle su intención de establecerse en el país, el experto le sugirió que podría optar por un estatus de residencia basado en talentos extraordinarios debido a su trayectoria artística.

“El abogado me comentó que, por mi trayectoria, podría aplicar a un estatus de residencia por talentos extraordinarios. Para ello, necesito recopilar todos los trabajos que he hecho, las empresas en las que he prestado mis servicios, incluso los premios y nominaciones que he tenido, ya que eso será trascendental para obtener mi residencia americana o quizá vivir como ciudadano”, detalló Arenas.

El novio de la exreina de belleza, Daniela Álvarez, resaltó que esta información podría ser de interés para otras personas en situaciones migratorias irregulares, quienes, con la asesoría legal adecuada, podrían legalizar su estadía en los Estados Unidos. Arenas también advirtió a sus seguidores sobre los riesgos de acudir a asesores no capacitados, ya que esto podría traerles consecuencias negativas.