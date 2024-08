Novia de Alejo tomó drástica decisión tras lo sucedido con Luisa ¿Terminaron?

El capítulo 84 del ‘Desafío XX’ dio continuidad a lo que fue el abrebocas de los sucesos registrados en la edición anterior en la que los familiares de los ocho semifinalistas llegaron a la Ciudad de las Cajas.

Una de las cosas más esperadas sería la conversación de Kevyn con su madre, pues le adelantó que no seguiría con la mujer que dejó esperándolo, pues ya tiene una con Natalia en el ‘Desafío XX’. Al reality llegó Melissa Duque Ospina, quien en ese entonces era la novia de Alejo y que no dudó en abrazar, besar y llenar de cariño por acompañarlo en tan grato momento.

En el capítulo 36 del ‘Desafío XX’ Luisa seguía en su relación con Marlon que fue expulsado por guardar comida mientras Alejo defendía a capa y espada de los demás su relación con Melissa, que lo llevó a discutir con Gaspar en ese entonces.

En esa edición Luisa le regaló a Alejo un millón de pesos para que cumpliera el sueño de tener un anillo de esmeraldas y seguidamente le prometió que al salir de la Ciudad de las Cajas lo ayudaría a contactar a alguien que les hiciera la joya.

Pero luego una conversación de Alejo con Darlyn y Natalia en el capítulo 85 reveló un detalle que muchos notaron y es que al capitán de Omega le gustaba Luisa. Y precisó que nunca le había pasado algo así con otra persona y que ambos se expresaron cariño.

“Yo me estaba enamorando de la reina. A mí la reina me estaba gustando, peor pues no es que yo dejé de amar a Melissa, pero en el juego, pues en ese momento a mí la reina me estaba gustando. Yo tenía como la necesidad de cuidar a una mujer y yo siento que ella tenía como la necesidad de dejarse cuidar”

— Alejo