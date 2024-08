Le dieron ‘palo’ a Campanita por su baile del ‘pirulino’ con Andy Rivera en ‘Día a Día’

Campanita, el carismático excompetidor del ‘Desafío XX’, ha logrado consolidarse como uno de los presentadores más queridos de Caracol Televisión gracias a su habilidad para conectar con el público de manera genuina. Sin embargo, en la última emisión del programa ‘Día a Día’, el joven se vio envuelto en una polémica que generó tanto críticas como elogios entre los televidentes.

Durante el programa, Campanita invitó al reguetonero Andy Rivera a recrear el famoso baile de “El pirulino”, inmortalizado por el personaje de Pedro Coral en la icónica telenovela ‘Pedro el escamoso’. La cuenta oficial de ‘Día a Día’ en Instagram compartió un video del momento, comentando: “El que se le midió a bailar ‘El pirulino’ fue @andyrivera con la asesoría de @_campanita15 y miren cómo le fue”. En el clip, se puede ver cómo Campanita le enseña a Rivera los movimientos característicos del baile, desde el movimiento de las manos hasta el giro del cuello.

Aunque la escena fue bien recibida por la mayoría de los presentadores, quienes alentaban a Rivera a sumarse al reto, la participación de Campanita no fue del agrado de todos. Algunos usuarios en redes sociales no tardaron en expresar su descontento, dirigiendo sus críticas específicamente hacia Campanita. “Definitivamente no sé qué hace Campanita en ese programa”; y “Totalmente me da pena ajena, un payaso, no aporta nada al programa” evidencian el rechazo de algunos internautas, quienes cuestionaron la presencia del presentador en el espacio televisivo.

No obstante, Campanita también recibió el apoyo de muchos seguidores que salieron en su defensa. “Él está haciendo lo que tú nunca harías”; “Qué hermosos los dos ❤️ Campanita con su energía A”; “Campanita, te luce el disfraz de Pedro el escamoso”, fueron algunos de los comentarios positivos que destacaron en la plataforma digital.

A pesar de las críticas, Campanita ha demostrado que los comentarios negativos no afectan su ánimo ni su trabajo. El excompetidor sigue enfocado en su carrera, decidido a seguir contagiando a su audiencia con su energía y talento.