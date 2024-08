Jhonny Rivera se olvidó de su joven novia y le hizo canción a la mamá de Andy Rivera

Con 50 calendarios en su rodar, el pereirano Jhonny Rivera sigue consolidándose como una de las figuras más representativas del género popular en Colombia y cada tema que saca sigue convirtiéndose en todo un ‘palo’ que rápidamente se pega en las emisoras. Aunque su último estreno le podría traer algunos ‘problemitas’ al risaraldense, ya que está destinado a hablar de las ex, y como es bien sabido, una de sus rupturas amorosas que más le ha dolido fue la que tuvo con la madre de su hijo, Luz Galeano.

Se preguntarán, ¿por qué una composición le podría traer dificultades al intérprete de ‘Acapulco’?, y la respuesta es muy sencilla, su nuevo amor, Jenny López, mujer a la que supera casi tres décadas en edad y con quien recientemente celebró su primer aniversario. Este nuevo tema lleva por nombre ‘Me llamó mi ex’ y es realizado en colaboración con Dany Cardona y Jessi Uribe; como dato curiosos, m uchos seguidores del bumangués están especulando que Uribe se inspiró en la madre de sus hijos para cantar estas letras, algo que de confirmarse también le podría generar un conflicto con su esposa, Paola Jara.

Mientras Rivera confirma o no si la progenitora de Andy Rivera tiene que ver con la creación de este ‘remix’, usted, querido lector del diario gratuito más grande del mundo, puede hacer su propio análisis leyendo parte de las líricas de esta tonada que se estrenó en la noche del pasado jueves primero de agosto: “Después de tanto tiempo vienes a buscarme, te diste cuenta de que lo que te daba no te lo da nadie”, “Volviste tarde mi vida, llegaste tarde mi amor”, “Ya no quiero verte. Chao y suerte”, “Me llamó mi ex, me dijo que me amaba y que extrañaba todos los besos que yo te daba”.