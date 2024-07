¿Se molestó? Jenny López aclaró si sintió celos por un acercamiento de Andrea Valdiri a Jhonny Rivera

La novia de Jhonny Rivera, Jenny López, se pronunció a través de una historia en Instagram en donde contó si se consideraba una mujer celosa, hablando sobre una reciente escena en donde Andrea Valdiri se habría acercado de más al cantante durante la presentación que hizo en su fiesta de cumpleaños.

La pareja de cantantes desató muchos comentarios negativos cuando hicieron pública su relación, con varios usuarios de las redes sociales criticándolos por la diferencia de edad entre ellos, siendo esta de 30 años. Sin embargo, este tipo de mensajes en su contra han ido disminuyendo con el paso del tiempo.

Esto ha dado pie a que el par publique más fotos y videos en donde se muestra la química que tienen, protagonizando escenas en las que aparecen compartiendo durante viajes, además de una que otra muestra de afecto en sus presentaciones.

Y a propósito de esto último, a raíz de que Jhonny Rivera y su novia estuvieron en presentándose durante el cumpleaños de Andrea Valdiri la semana pasada en Barranquilla, se llevó a cabo una situación que llamó la atención de muchos seguidores.

A través de una historia, la bailarina publico un video en el que aparece grabando parte de la presentación del artista con el fin de recordar este momento, acercándose a él en el proceso. Sin embargo, muchos internautas destacaron que en el fondo se podía ver a Jenny López mostrando lo que muchos describieron como un rostro de molestia a propóstio de esta situación con su pareja.

Esto terminó llegando a oídos de la cantante, razón por la cual decidió pronunciarse en una historia de Instagram para aclarar lo sucedido.

Novia de Jhonny Rivera contó si siente celos de Andrea Valdiri

A través de una sesión de preguntas y respuestas, la cantante aprovechó esta ventana para hablar sobre la situación en el cumpleaños de Andrea Valdiri, señalando que todo se trató de un malentendido en las redes sociales

“Jhonny está cantando y ella está haciendo un videito así en selfie, y yo estoy en la parte de atrás como concentrada, esperando a que Jhonny me diga qué canción sigue. Pero mi cara de concentración (...) es una cara así como que se me va el mundo. No tomen a mal tantas cosas”, aclaró la novia de Jhonny Rivera.

En el mismo clip, la joven también aprovechó para indicar que no tiene nada en contra de la bailarina, contando que tanto ella como el cantante recibieron muy buenas atenciones de su parte.