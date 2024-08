“Me salvé”: Carmen Villalobos llamó la atención de los cocineros por un problema en un restaurante

Carmen Villalobos se mostró un poco afectada a propósito de un problema que presentó en un restaurante, aprovechando una historia en Instagram para llamar la atención de los cocineros, de modo que otras personas puedan ahorrarse el gran susto que se llevó durante esta experiencia culinaria que puso en riesgo su salud.

La actriz suele estar muy activa a través de sus redes sociales, publicando todo tipo de contenido relacionado con su faceta frente a las cámaras, desde adelantos de sus proyectos hasta escenas detrás de cámaras para que sus seguidores puedan reírse con algunos ensayos, además de presenciar ciertos aspectos inéditos.

Pero la protagonista de ‘Hasta que la plata nos separe’ no solo comparte detalle sobre su vida profesional, sino que también aprovecha sus historias para mostrar diferentes facetas, como el tiempo que le dedica al gimnasio, escenas cariñosas con sus mascotas, y otras más románticas con su pareja.

Y también suele hablar de aspectos más cotidianos, como el caso que vivió esta semana en un restaurante en donde presentó un problema debido a la comida que le sirvieron, poniendo en riesgo su salud.

En el clip, Carmen Villalobos le cuenta a sus seguidores que salió a comer sushi en un restaurante, pero como ella es alérgica a los mariscos siempre le dice a los mesoneros que tengan cuidado con estos ingredientes y la contaminación, ya que le puede generar problemas de salud.

Pero tal parece que en este lugar de comida rápida no le prestaron mucha atención a su advertencia, ya que informó que terminó sufriendo una reacción alérgica en su piel, dando a entender que de alguna manera se hicieron presentes los marisco en su orden.

Carmen Villalobos llamó la atención de los cocineros por este inconveniente

En el mismo clip, la actriz decidió hacer un llamado de atención a los cocineros que la siguen, invitándolos a seguir las indicaciones de los comensales para evitar este tipo de situaciones.

“Chicos, cuando uno diga que es alérgico, de verdad créanle a uno. O sea, las alergias son horribles y de verdad (...) hace rato no me daba. Me salvé”, dijo Carmen Villalobos en una historia de Instagram.

Afortunadamente para ella, tenía consigo una pastilla para tratar su alergia, razón por la cual la situación no pasó a mayores.