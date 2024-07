Carmen Villalobos contó “las cosas bellas” que le dejó haber estado en Top Chef VIP

La reconocida actriz Carmen Villalobos ha compartido con sus millones de seguidores en redes sociales las valiosas enseñanzas que ha obtenido tras finalizar la tercera temporada de “Top Chef VIP”. La actriz, conocida por su talento y carisma en la pantalla, reveló cómo el programa ha influido positivamente en su vida, especialmente en sus elecciones alimenticias y preparaciones culinarias.

PUBLICIDAD

En una serie de publicaciones en sus historias de Instagram, Carmen Villalobos expresó su gratitud por las experiencias vividas en el programa de Telemundo y cómo estas han transformado su perspectiva sobre la comida.

“De verdad, como temporada tras temporada los gustos van cambiando, la gente también va cambiando, que eso es súper recontra válido. Puede que a lo que uno le gustaba hace cinco o diez años ahora no, y viceversa”, comentó la actriz mientras mostraba su entusiasmo por hacer compras con su madre.

Villalobos aprovechó el momento para destacar su creciente interés por la alimentación saludable y la importancia de involucrarse más en la elección de los alimentos que consume. “Aquí estoy muy feliz, haciendo mercadito con mi mamá, miren”, dijo con una sonrisa, mostrando a sus seguidores el proceso de selección de productos frescos en el mercado.

Además, Carmen resaltó la belleza de los aprendizajes adquiridos durante su participación en “Top Chef VIP”. “Ya me interesó más, quiero saber, me involucro más y eso me parece muy bonito, las cosas bellas que deja ‘Top Chef VIP’”, agregó entre risas, dejando en claro cómo el programa no solo ha sido una competencia culinaria, sino también una fuente de inspiración y cambio personal.

Mencionó que el impacto positivo de “Top Chef VIP” en su vida puede ir más allá del entretenimiento y convertirse en una experiencia transformadora. Sus seguidores no tardaron en mostrar su apoyo y admiración por la actriz, agradeciéndole por compartir sus vivencias y motivarlos a adoptar hábitos más saludables.