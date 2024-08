¿Le cayeron mal? Carmen Villalobos contó cómo fue trabajar con los competidores de Top Chef VIP

La actriz Carmen Villalobos, conocida por su papel protagónico en “Sin senos no hay paraíso”, compartió sus impresiones sobre trabajar con los participantes de la tercera temporada de “Top Chef VIP”. En esta edición, que ha estado marcada por varios episodios controversiales, Villalobos destacó la armonía y camaradería entre las celebridades que compitieron en el show.

“Esta tercera temporada fue maravillosa. Creo que desde el capítulo uno sabes cómo va a ser la cosa y la verdad, como siempre se los recalqué al grupo, fue un grupo muy armonioso, muy unido desde el principio. Por supuesto, se crean grupitos acá, otro grupito allá, pero desde el día uno fueron muy armoniosos, muy unidos, muy compañeros. Realmente hubo mucha fraternidad y eso se los tengo que aplaudir a todos, de verdad”, declaró Carmen en una entrevista para Telemundo.

Villalobos mencionó que, más allá de los aprendizajes culinarios, esta temporada le brindó muchas lecciones de vida, de paciencia, perseverancia, constancia, amor y disciplina. Destacó especialmente las enseñanzas del cantante José Luis Rodríguez ‘El Puma’, a quien los participantes escuchaban atentamente, y la sabiduría transmitida por los chefs del programa.

Al ser preguntada sobre cómo se preparó mental y físicamente para las largas jornadas de grabación, Carmen admitió que son extenuantes, pero enfatizó la importancia de la resistencia.

“Tienes que tener mucha fortaleza física y mental para estar ahí tantas horas, pero de las cosas que más rescato, y que la gente no lo sabe mucho, es que no me tomo nada personal. Las cosas que pasan ahí en la cocina se quedan en la cocina. Sé que lo que pasa es producto del estrés, de la tensión de tener que cocinar contra el tiempo, de que todo el mundo quiere ganar, llegar a la final, y cuando pasan cosas de tensión, ahí se quedan. No me tomo nada personal y disfruto mucho mi trabajo”, expresó la artista de 41 años.

Carmen Villalobos también subrayó que su experiencia en “Top Chef VIP” no solo le permitió profundizar en sus habilidades culinarias, sino también en su capacidad para manejar el estrés y las dinámicas de grupo.