¿'Epa Colombia’ se separó de su novia? Esto dijo la empresaria

‘Epa Colombia’ ha dejado intrigados a sus seguidores a propósito de la poca actividad en las redes sociales que muestra con su pareja, Karol Samantha, lo que ha llevado a pensar a muchos internautas que las cosas entre ellas no están en el mejor de los momentos. Y ante esta serie de rumores, la empresaria decidió pronunciarse al respecto.

PUBLICIDAD

La joven ha dejado ver en más de una oportunidad que está pasando por una de los mejores etapas de su vida, indicando que convertirse en mamá la ha cambiado mucho y la ha ayudado a ser una mejor persona.

Puede leer: Manuela Gómez arrancará “nuevo emprendimiento” gracias a Epa Colombia ¿De qué se trata?

Pero también se ha convertido en un oficio de provecho para ella, compartiendo con regularidad detalles de su día a día como mamá, desde escenas en las que aparece dándole baños a su hija, hasta varias sesiones de fotos en donde presume los tiernos conjuntos que le pone.

Si bien entre esta nueva faceta, su trabajo con los productos para el cabello y los salones de belleza se ha mostrado bastante ocupada, con frecuencia Epa Colombia logra sacar algo de tiempo para interactuar con sus fanáticos.

Y a propósito de una sesión de preguntas y respuestas en Instagram, la colombiana aprovechó la oportunidad para aclarar los rumores que giran alrededor de su relación, revelando si ella y Karol Samantha están distanciadas.

“Amiga, yo te he contado que a Karol no le gusta hacer videos, a ella no le gusta aparecer, le da pena. Yo le digo: ’amor, hagamos videos en las redes sociales porque la gente piensa que yo estoy soltera’ (...) Es que no le gusta que la molesten porque le da pena, ella es muy reservada, como muy privada”, aclaró la influencer.

PUBLICIDAD

Lea también: ¿No va más? ‘Epa Colombia’ aclaró si su empresa de keratinas está en quiebra

Epa Colombia quiere acabar con este tipo de rumores

En el mismo clip, la empresaria no solo aclaró las razones por las cuales su pareja no suele aparecer en sus publicaciones, sino que también aprovechó para indicar que quiere acabar con este tipo de comentarios en las redes tomando, algo de acción al respecto.

“Yo le voy a decir que hagamos videos, amiga. Le voy a decir que hagamos videos, no sé, arreglando la ropa de la niña, dándonos un beso, cocinando, dando una vuelta”, dijo Epa Colombia, reiterando que esta podría ser una tarea un poco complicada por lo reservada que es su novia.