Manuela Gómez arrancará “nuevo emprendimiento” gracias a Epa Colombia ¿De qué se trata?

La influencer Manuela Gómez compartió con sus miles de seguidores en redes sociales que comenzará un “nuevo emprendimiento” gracias al apoyo de su amiga y también creadora de contenido, Epa Colombia. Ambas mujeres se convirtieron en madres este año y han estado intercambiando sus experiencias sobre la maternidad por primera vez.

En una reciente publicación, Manuela explicó que, siguiendo las recomendaciones médicas, debía amamantar a su hija recién nacida, Samantha. Sin embargo, se encontraba sin un extractor de leche materna, hasta que Epa Colombia le prestó uno que había usado muy poco.

“Epa me mandó el extractor de ella porque ella no lactó y me encontré un montón de bolsas para almacenar la leche. Mi nuevo emprendimiento: voy a vender leche materna con envío gratis. Qué montón de vainas, voy a ensayar a ver si me funciona ese extractor para darle solo leche materna”, dijo Manuela entre risas.

Gómez también comentó sobre los desafíos de la lactancia, señalando que su bebé queda con mucha hambre y que, además de la leche materna, también le administra leche de fórmula para asegurar que esté bien alimentada.

Manuela Gómez salió con su hija a urgencias ¿Qué le pasó?

En otra parte de su publicación, la exparticipante de ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ relató un momento angustiante que vivió recientemente. Su hija tuvo que ser llevada a urgencias debido a que lloraba mucho durante las noches y tuvo que cambiar la fecha de la llegada de su mascota a su casa.

“Efectivamente, la pediatra nos informó sobre esa vaina del pujo que la tiene desesperada llorando. Me tocó cancelar la clase de ‘Zeus’, ya venía para acá y era primero la bebé. Bueno, ya tocará esperar la próxima semana que traigan a ‘Zeus’. Lo extraño muchísimo. Realmente pasamos una noche terrible con la bebé súper desesperada”, comentó la influencer. Señaló que su hija se encuentra estable después de la consulta