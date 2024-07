¿No va más? ‘Epa Colombia’ aclaró si su empresa de keratinas está en quiebra

‘Epa Colombia’ se encuentra atravesando una mala racha en lo que se refiere a sus emprendimientos en el mundo de las keratinas y el cuidado del cabello, contando recientemente que sufrió una gran pérdida económica, lo que puso a dudar a muchos de sus seguidores sobre cómo le va con sus negocios. Y ante esto, la joven decidió pronunciarse para evitar malentendidos.

PUBLICIDAD

La empresaria ha demostrado lo involucrada que está con sus emprendimientos, tanto en los salones de belleza como en los productos de su marca, compartiendo las promociones que tiene, los nuevos lanzamientos de su línea de cuidado capilar, además de algunos eventos dentro de las instalaciones de sus peluquerías.

Puede leer: Evitando conflictos: critican a ‘Epa Colombia’ por no regalar sus productos y así respondió la empresaria

Y si bien la mayoría de las veces suele mostrar una actitud positiva y alegre en este tipo de publicaciones, en los últimos días se ha mostrado algo más seria y un poco preocupada debido a que terminó siendo víctima de una estafa al comprar materia prima en mal estado, razón por la cual todos los productos capilares que hizo con este lote no son aptos para la venta.

Este par de detalles, más el hecho de que tuvo que contratar varios camiones para llevar a un centro de destrucción todos sus productos, le dejaron una gran pérdida económica, indicando en una de sus historias que hasta la semana pasada había perdido cerca de 1.280 millones de pesos.

Con esto en mente, y por el hecho de que Epa Colombia hizo una venta de garaje en uno de sus depósitos, muchos usuarios de las redes sociales le han preguntado si este percance financiero dejó a su empresa en números rojos. Y ante estas interrogantes, la colombiana decidió sincerarse a través de una historia.

“No estoy quebrada, no estoy pasando por un momento difícil en mi vida, no estoy mal, no estoy cerrando la empresa. Simplemente estamos renovando, estamos innovando, estamos transformado y estamos posicionando las mejores fórmulas en Colombia”, aseguró la empresaria.

PUBLICIDAD

Lea también: “Me voy a recuperar”: ‘Epa Colombia’ terminó siendo estafada y perdió millones en su negocio

Epa Colombia quiere destruir los productos creados con la materia prima en mal estado

A través de una historia en Instagram, la empresaria indicó que prefiere llevar a destrucción sus productos por un asunto legal y económico, indicando que si los reparte entre sus seguidores podría tener incluso más pérdidas.

“Decidí como empresa tener una pérdida masiva y destruir absolutamente todo: destruir los envases, destruir el producto, destruir las etiquetas”, dijo Epa Colombia en una historia, contando que el fin de esto es que puede generar una planilla que la exima de pagar impuestos con la Dian respecto a este lote y declararlo como pérdida.