Daniel Arenas se retira de la televisión en Estados Unidos entre lágrimas

Daniel Arenas ha sido uno de los actores colombianos que ha estado presente en diferentes producciones como ‘La Sucursal del Cielo’, ‘Corazón Indomable’, ‘Teresa’ y su papel de iriarte en ‘los Reyes’, con el que ha sido más recordado en su carrera. Pero desde hace unos meses, Daniel se ha robado las miradas por ser la actual pareja sentimental de la exreina de belleza Daniela Álvarez, con quien se ha mostrado más que enamorados en sus redes sociales.

Pese a que ha estado realizando diferentes proyectos actorales en Estados Unidos, el actor no se ha alejado tanto de Colombia por su familia, y la relación con su novia.

¿Por qué se reunieron Daniel Arenas y Gabriel Coronel?

Gabriel Coronel es el otro nombre que ha sonado en las redes sociales por ser el nuevo esposo de Daniela Ospina, ex pareja sentimental de James Rodríguez. Y es que la presencia de Daniel en dicho canal fue para decirle adiós a la actuación en dicho país después de haber trabajado un año en el programa Hoy Día de Telemundo.“Tenemos un anuncio para todos ustedes y es un momento bien complicado para nosotros, porque tenemos que decirle adiós a un gran amigo y a un conductor que no solamente ha llenado sus mañanas de alegría, sino va a dejar un vacío tremendo en el corazón de todos nosotros,” expresó Penélope Menchaca, conductora del programa.

Posteriormente, Daniel decidió abrir su corazón a la audiencia hispana en territorio norteamericano y mencionar “En primer lugar, esta es una decisión muy personal, muy del corazón (...) Ustedes saben que yo soy un hombre de Dios y Dios está 100 % en esta decisión, en este momento de vida. Nadie me está despidiendo de la empresa, no hubo ningún problema”. Además, el presentador no pudo aguantar las lágrimas al aire, conmoviendo a los internautas.

Del mismo modo, es esposo de Daniela Ospina quien era su coequipero le deseo lo mejor en lo que se viene “Dani eres luz ..!!! Que gran ser humano .. que honor cruzarme contigo”.