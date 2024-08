Este presentador sería el reemplazo de Daniel Arenas luego de su salida de Telemundo; Daniela Ospina tiene que ver

Daniel Arenas es un actor y presentador colombiano, quien a sus 45 años de edad ha sabido destacarse en diferentes producciones televisivas como los son ‘Los Reyes’, Teresa’ y ‘La Gata’, donde se convirtió en el galán de las telenovelas internacionalizando su carrera en países como México y Estados Unidos. Sin embargo, el novio de Daniela Álvarez, luego de varios años figurando como actor llegó a formar parte del equipo de ‘Hoy día’ de Telemundo como presentador del programa de entretenimiento, al que renunció hace varios días.

Arenas hizo parte de ‘Hoy día’, luego de un año y medio de estar presente dentro del programa y convirtiéndose en uno de los presentadores más queridos por los televidentes debido a su posición fresca y sincera en cada una de sus apariciones, motivo por el cual terminó siendo toda una sorpresa el hecho de su renuncia, pues desde aquel día no se ha referido al tema por medio de sus redes sociales e incluso han sido mínimas sus apariciones en Instagram.

Aunque la decisión de Daniel de salir del programa se habría visto encaminada a nuevos proyectos, lo cierto es que quien estuvo presente fue el esposo de Daniela Ospina, Gabriel Coronel, también actor y presentador. Si bien se pensó que solo se trataba de un invitado, desde hace varios días ha estado presentando junto al resto del equipo tomando el lugar que ocupó Daniel Arenas, pero hasta el momento se desconoce si será el presentador oficial de ‘Hoy día’.

“Tu host de confianza”, agregó el esposo de Daniela Ospina con un corto clip en el set del respectivo programa de Telemundo, pues se ha dejado ver más emocionado que nunca con sus respectivas apariciones.

¿Cuántos hijos tiene Daniel Arenas?

Daniel Arenas no tiene hijos, pues ha estado enfocado en su carrera profesional tanto en Colombia como en otros países del mundo, sin embargo, el convertirse en padre no estaría alejado de sus planes, pues hace más de 2 años sostiene una relación con Daniela Álvarez, presentadora, exreina de belleza y modelo, quien en pasadas entrevistas aseguró que tiene planes de matrimonio y de convertirse en madre junto a su pareja. Aunque Arenas no suele referirse mucho al tema, lo cierto es que ambos estarían enfocados en realizar un futuro juntos.