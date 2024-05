¿No le gusta estar en el programa? Carmen Villalobos habló de cómo ha sido conducir Top Chef VIP

Carmen Villalobos, conocida por su carisma y talento, ha revelado detalles de su experiencia como conductora del famoso programa gastronómico Top Chef VIP. A través de sus redes sociales, la artista compartió con sus millones de seguidores cómo ha sido su viaje en la tercera temporada del show gastronómico, que ha captado la atención de los televidentes con la participación de grandes personalidades del mundo del entretenimiento.

En un video compartido recientemente, Carmen generó intriga al declarar que no le gusta conducir el formato televisivo. Sin embargo, rápidamente aclaró su punto con entusiasmo. “Honestamente, a mí no me gusta conducir Top Chef VIP, a mí me encanta. Amo, ustedes no saben lo que yo me gozo este show. Cuando empezamos la primera temporada jamás me imaginé que iba a ser algo especial para mí, para mi carrera. Me lo gozo todo el tiempo”, explicó Villalobos, disipando cualquier duda sobre su pasión por el programa.

Top Chef VIP, que se estrenó el pasado 21 de mayo, cuenta con la participación de celebridades como Arturo Peniche, ‘El Puma’ José Luis Rodríguez, Alicia Machado, y José María Galeano, entre otros. El formato del programa pone a prueba los conocimientos culinarios de estas figuras en los fogones, enfrentándolos a un exigente jurado que determina quién seguirá en la competencia y quién será eliminado.

Villalobos también mencionó los desafíos que enfrenta en la producción del programa, admitiendo que las grabaciones pueden ser estresantes. “Ustedes no se imaginan cada cosa, cada participante, los jurados, los retos, todo lo que les pasa porque aparte detrás de cámara pasan tantas cosas que ustedes usualmente no ven. Así que amo conducir Top Chef VIP”, afirmó la actriz, recordada por su icónico papel en ’Sin senos no hay paraíso’.

El entusiasmo y la dedicación de Villalobos hacia Top Chef VIP son palpables, y su energía positiva ha sido un factor clave en la acogida del programa. Los seguidores de la actriz han expresado su apoyo y admiración por su desempeño como conductora, destacando su capacidad para manejar el estrés y disfrutar cada momento del show.