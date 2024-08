Cantante de Omar Geles aseguró que sin él no lo hubieran conocido

El 21 de mayo de 2024 la vida de Omar Geles se apagó, luego de presentar una falla cardíaca mientras realizaba una práctica deportiva en la ciudad de Valledupar. El tiempo ha pasado y la vida del compositor y acordeonero sigue siendo tema de conversación en distintos programas de entretenimiento; muestra de esto fue una reciente entrevista de la emisora ‘Mix’, en la que se reveló si Geles le había dejado millonarias regalías a uno de los cantantes que trabajó con él.

PUBLICIDAD

La pluma de Omar no solo resaltó en el género vallenato, ya que se trasladó a tipos de música impensados como la salsa y el reguetón. Precisamente ‘Chao Amor’ en su momento fue uno de los temas más pegados en Colombia y el encargado de sacar a relucir las líricas creadas por Geles con su voz, fue Giova Toro, quien le reveló al medio lo qué ha pasado con su carrera tras la muerte del creador de ‘Los Caminos de la vida’.

“Yo en regalías no voy, la letra era de Omar Geles (...) Más que todo es por los shows en vivo, lastimosamente por lo que pasó ‘Chao amor’ se disparó de una manera. Otra cosa, a Omar Geles muchos lo conocieron por esta canción, no por ‘Los Diablitos’. (...) Esa canción ahora mismo se reactivó y Dios sabe cómo hace sus cosas. (...) Omar, como era en vida, así se fue al cielo, dejó la semilla. (...) En el corazón me llevó a Omar toda mi vida, realmente con él si aprendí”, expresó Toro, a quien se le notaba en sus expresiones el inmenso aprecio que tiene por Geles.

Aunque, por otra parte, en los comentarios le reprocharon haber afirmado que Omar alcanzó su mayor reconocimiento gracias al trabajo que hicieron en conjunto: “Como va a decir que nadie conocía a Omar”, “Se le nota que tiene el ego en las nubes”, “¿A este quién lo conoce?”, “A este no lo conoce ni la mamá”, y “Le va a salir ‘boquera’ por lo que dijo”, fueron algunas de las reacciones.