“Te amo”: Esposa de Omar Geles mostró al hombre que la ha consolado durante su duelo

Una falla cardiaca en medio de una práctica deportiva acabó con la vida de uno de los talentos más grandes que ha tenido el folclor vallenato, Omar Geles, compositor y acordeonero que con su partida dejó un vacío inmenso en los fanáticos de este género y sus familiares. Una de las personas que ha mantenido más que intacta su imagen es su esposa Maren García, mujer que recientemente mostró al hombre que ha estado a su lado durante esta dura etapa de su vida.

García fue la última mujer que hizo acelerar los latidos del creador de ‘Los Caminos de la Vida’, misma con la que el artista tuvo a sus últimos ‘retoños’, José Juan, José Marío e Isabella; pequeños que fueron fuente de inspiración de Geles en una de sus últimas composiciones, que lleva por nombre ‘Amor de Papá', la cual realizó en colaboración con el fuelle y teclado de acordeón de Juancho de la Espriella.

Durante los dos meses que han pasado desde la muerte de Omar, Maren ha sido constante en las publicaciones y homenajes con las que recuerda los momentos mágicos que vivió junto a su alma gemela, todo esto mediante su cuenta de Instagram, donde acumula 1,3 millones de seguidores, plataforma en la que recientemente le mostró admiración a su suegra Hilda, por la fuerza que ha mostrado tras la perdida de su hijo.

Pero esta no ha sido la única persona con la que ella ha enfrentado esta dura prueba que le puso el universo, ya que mediante una historia mostró a su hermano Cristian, a quien le agradeció por no hacerla desfallecer, “Te amo hermano de mi vida. Gracias por no despegarte ni un segundo de mí”; palabras a las que ‘Chris’ respondió, “Te amo con todas mis fuerzas, estoy aquí para ti siempre, en los buenos y los malos momentos, aquí estaré siempre para apoyarte”.