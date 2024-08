Ornella Sierra de ‘La casa de los famosos’ se realizó prueba de embarazo, ¿Antonella a la vista?

El Canal RCN es uno de los medios de comunicación más famosos en Colombia debido a los años que lleva siendo parte de la pantalla chica y por ende, contando con toda una gama de producciones que van desde informar a los televidentes a diario y a partir de sus diferentes emisiones como entretenerlos a partir de varias telenovelas y ‘realities’, tal es el caso de ‘La casa de los famosos’.

El programa de entretenimiento llegó por primera vez a Colombia bajo la dirección del Canal RCN y la plataforma Vix, donde la ganadora terminó siendo precisamente, Karen Sevillano, quien logró ganarse el cariño del público y por ende, llevarse los 400 millones de pesos. Sin embargo, estar durante tanto tiempo en un mismo espacio trajo consigo que surgieron varios amoríos entre ellos, el de Ornella Sierra y Miguel Bueno, quienes comenzaron a coquetear durante el ‘reality’ y crear emoción entre los televidentes.

Aunque ambos han dejado claro a partir de diferentes entrevistas que se están conociendo, pues ambos terminaron sus respectivas relaciones antes de entrar al programa, por lo que prefieren conocerse y disfrutar de tiempo juntos, incluso Ornella hizo parte de la más reciente canción de Miguel ‘Fan de tus ojos’, dejando claro la belleza con la que cuenta la creadora de contenido.

Sin embargo, desde hace varios días, Ornella Sierra ha dado de que hablar, pues se encontraba padeciendo una situación de salud que tiene que ver con un intoxicación, pero varios internautas tomaron algunas de estas fotos, donde su inflamación abdominal termina siendo más que evidente, iniciando así los rumores con respecto a un posible embarazo y recientemente la exparticipante de ‘La casa de los famosos’ terminó haciéndose una prueba de embarazo.

“Ya se acabó la guauchafita con Antonella. Yo no estoy embaraza, solo tengo el colón inflamado y se los voy a comprobar. Me tomé el tiempo de comprar una prueba de embarazo, pero como dijo algún apóstol, ‘el que nada debe, nada teme’ y como yo no debo no temo así que ya mismo la voy a ir a hacer (...) Mi primera prueba de embarazo (...) Chicos es un colón inflamado, solo me estoy haciendo la prueba para que ustedes dejen el bololo con Antonella, dios mío (...) Mi papá sabe que yo no debo. Mi mamá sabe que yo no debo. Y el resultado de la prueba de embarazo es no embarazada, ayy espero que con este video les dé con el fin a la polémica de Antonella”, fueron las declaraciones expuestas por Ornella Sierra de ‘La casa de los famosos’.