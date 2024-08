Ornella Sierra de ‘La Casa de los Famosos’ mostró al hombre de su vida; no es Miguel Bueno

‘La Casa de los Famosos’ es una de las producciones recientes más comentadas de RCN y VIX. Tras su culminación, muchos televidentes han seguido de cerca la vida de los participantes, observando sus amistades y las relaciones que formaron durante el reality. Este es el caso de Ornella Sierra, una influencer barranquillera que ha captado la atención de muchos por su belleza, personalidad y el contenido que crea en redes sociales.

Durante el reality de RCN, Ornella entabló una relación con Miguel Bueno, cantante y hermano de Pipe Bueno. Parece que su conexión fue tan fuerte que, después de demostrar interés mutuo en el concurso, están comenzando un noviazgo. Aunque Ornella y Miguel han decidido mantener su relación en privado, es evidente que siguen intentando establecer un vínculo.

Sin embargo, en sus historias, Ornella ha demostrado que tiene otras relaciones con hombres que tienen gran peso en su vida, enseñó a su amor en redes sociales. Se trata de Leonel, hermano de Ornella que es bastante tímido y quien, además, está junto a su familia acompañando un viaje a Cancún.

Ornella Sierra habló del acoso que está sufriendo en redes

Aunque muchos agradecen el reconocimiento que ganaron gracias al reality, Ornella también contó parte de las circunstancias negativas que existen por estar expuestos a la grabación constante de un reality, Ornella comentó en sus redes sociales: “me empezaron a atacar y acosar, son temas que no tengo que darles explicaciones 24/7, los en vivos se empezaron a llenar de preguntar que no quería responder, estoy agradecido con ustedes; sin embargo, yo he intentado establecer límites que ustedes no han respetado, es emocionalmente agotador tener que estarles dando explicaciones de todo”.

Muchos de sus seguidores estuvieron de acuerdo con las afirmaciones de Ornella, y dejaron en claro que aunque siguen de cerca su relación con Miguel e interacciones, es necesario darles un espacio personal a todos los que participaron en el reality, además de entender que fuera del concurso tienen otras obligaciones que condicionan las veces que pueden conectarse a redes sociales.