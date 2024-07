“Llorando como niña chiquita”: Luisa Fernanda W habló del molesto problema de salud por el que atraviesa

Luisa Fernanda W aprovechó una serie de historias en Instagram para quejarse sobre una fuerte dolencia que la tiene muy incómoda desde hace varios días, tomando en cuenta esta oportunidad para aconsejar a sus seguidores sobre cómo evitar que pasen por su mismo cuadro. Además, contó que en los próximos días estará ausente para recibir tratamiento.

La creadora de contenido suele ser muy abierta a la hora de compartir todo tipo de detalles de su vida en las plataformas digitales, no solo relacionados con sus productos y su restaurante, sino también con aspectos más cotidianos como su vida en pareja, momentos con sus hijos y sus viajes de negocios.

Pero también suele aprovechar sus redes sociales para hablar abiertamente sobre aspectos más personales, como en una reciente serie de historias en donde abrió su corazón y le contó a sus fans que está pasando por un cuadro de salud bucal complicado.

“Hoy estaba llorando como una niña chiquita, estoy un poco inflamada. Yo a ustedes les conté que me aporré con el cepillo de dientes, pero resulta que el problema no era ese: el problema era que ya las dos cordales de este lado de mi cara, pues como que ya no cabían en mi boca”, dijo Luisa Fernanda W refiriéndose al lado izquierdo de su rostro.

La joven indicó que durante los eventos de Colombiamoda estuvo pasando un mal rato debido a esto, contando también que sus encías se inflamaron mucho. Además, su odontóloga la regañó duramente por haber esperado tanto tiempo para atender esta situación.

Luisa Fernanda W se encargará de este problema en las próximas horas

En la misma serie de clips, la creadora de contenido indicó que durante el día de hoy se someterá al procedimiento de extracción de sus dos cordales para evitar seguir pasando por este sufrimiento.

También indicó que a propósito de esto no podrá compartir mucho contenido en los próximos días, solo un poco que ha tenido preparado previamente para los siguientes días, entre ellos un tutorial de maquillaje.

Además, Luisa Fernanda W también le dejó un consejo a sus seguidores para evitar que pasen por el mismo dolor que ella: “si ustedes son treintones así como yo y no se han sacado esas cordales, sáquenselas todas”.