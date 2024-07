“Me tiene que responder”: Pipe Bueno contó el motivo por el que a veces regaña a Luisa Fernanda W

El cantante Pipe Bueno abrió su corazón en una reciente entrevista, revelando detalles sobre su relación con la influencer Luisa Fernanda W y los preparativos para su próxima boda. La entrevista, que circuló ampliamente en redes sociales, ha dado mucho de qué hablar entre los seguidores de la pareja.

Como recordarán, Pipe le propuso matrimonio a Luisa Fernanda W en 2023 durante un viaje a la lujosa ciudad de Dubai. La propuesta fue digna de una película romántica: vestidos de blanco, rodeados de flores rojas y un gran letrero que decía “Will you marry me”, capturando la atención de muchos fans. Desde entonces, la pareja ha estado ocupada planificando su boda, la cual se celebrará entre enero y febrero de 2025.

Sin embargo, uno de los principales dilemas que enfrentan es el lugar donde se llevará a cabo la ceremonia. Pipe Bueno confesó que aún no han decidido si la boda será en Colombia o en México. “En este momento uno de los dolores de cabeza que tenemos y creo que hasta son buenos que claro si estamos viviendo acá como que uy pero Colombia entonces hasta de pronto puede ser muy buena respuesta la tuya, tocará hacer una acá y otra allá”, dijo el cantante entre risas.

La razón por la que Pipe Bueno regaña a veces a Luisa Fernanda W

Durante la entrevista, el periodista Brian Ortiz también le preguntó a Pipe sobre cómo se comunica con Luisa Fernanda, destacando una ocasión en la que él mismo no logró obtener respuesta de ella vía WhatsApp.

“¿A ti si te responde?”, cuestionó el entrevistador, a lo que Pipe respondió: “A mí me tiene que responder (risas) pues obviamente soy su pareja y conmigo habla todos los días, pero es un problema que tiene, será no sé, sí le cuesta, o sea, creo que sabes qué pasa, que está muy conectada ella, está haciendo el día a día, a sus hijos y entonces en todas las tareas como que ingresa a hablar con quien ella le interesa o necesita hablar y lo otro lo va dejando en un segundo plano”.

Pipe Bueno admitió que ha tenido que regañar a Luisa Fernanda en varias ocasiones por no responder mensajes importantes. “Yo la he regañado mucho porque a veces hay que contestar porque la gente lo malinterpreta. Ella la puede un día buscar Barack Obama y de casualidad ella no revisó en el Instagram para haber respondido ese mensaje no importa quién, no es personal”, señaló el cantante, subrayando la importancia de mantener una buena comunicación y evitar malentendidos.